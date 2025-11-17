火力從灘頭穿進500公里內陸！南韓推出陸戰隊「兩棲登陸火箭砲」

〔編譯陳成良／綜合報導〕海軍新聞網站《Naval News》報導，在南韓首爾舉行的「2025首爾國際航太暨國防工業展」(ADEX 2025)上，韓華航太(Hanwha Aerospace)首度公開了專為南韓海軍陸戰隊研發的「高威力多管火箭發射系統」(HPMRL)。這款新型系統具備高度機動性，旨在支援從兩棲登陸到內陸縱深作戰的快速火力部署。

HPMRL系統重約19噸，相較於重量超過30噸的現役K239「天橆」(Chunmoo，「橆」音同無)多管火箭系統顯著輕量化。這種設計不僅使其更適合部署於登陸艇與大型兩棲突擊艦，更解決了過往系統(如M270及K239)難以透過C-130運輸機進行空運的難題，大幅提升了戰略部署的彈性。

除了空運優勢，HPMRL更具備在惡劣海況下作戰的能力。其配備先進的穩定控制系統與雙電動馬達驅動，能在「海象5級」(Sea State 5)的風浪中，即時抵銷船體搖晃與震動，從登陸艦甲板上穩定發射飛彈，這是傳統陸基發射平台難以企及的性能。

《Naval News》詳細列舉了HPMRL強大的火力配置。該系統主要配備與K239相同的CGR-080飛彈，但也能快速整合CTM系列戰術飛彈模組。其中包括具備紅外線成像尋標器(IIR)、可攻擊船艦的CTM-ASBM反艦彈道飛彈，以及射程據稱可達500公里​​的CTM-X長程戰術彈道飛彈。

此外，韓華航太也展示了整合智慧彈藥的未來作戰概念。新一代K239「天舞」3.0版本將能裝載L-PGW智慧巡飛彈藥，可自主識別敵軍並與衛星交換情資，導引CTM-ASBM等飛彈進行精準打擊，並在攻擊後評估戰果，實現「偵打一體」的高效作戰。

除了有人駕駛的HPMRL，韓華航太也在展場中展示了「無人多管火箭發射系統」(UMRL)。雖然目前仍處於概念展示階段，但預計在HPMRL計畫完成後將進入全面開發，並已納入南韓軍方的長期現代化計畫中，展現了其追求自主化與聯網化火力支援的野心。

