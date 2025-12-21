火力溯源！張文「移動火藥庫」驚現 53 瓶汽油彈！蝦皮採購紀錄曝光

社會中心／程正邦報導

27歲凶嫌張文傳在蝦皮購入犯案工具，電商平台蝦皮購物昨（20日）急發布聲明。（圖／翻攝畫面）

隨著 27 歲嫌犯張文在台北車站與中山商圈犯下驚悚的隨機攻擊案，警方在調查中驚見其武裝程度近乎「軍事化」。除了隨身攜帶的長刀，警方更在其活動足跡中發現高達 53 瓶汽油彈與大量煙霧罐。針對外界質疑這些危險物資的來源，電商平台「蝦皮購物（Shopee）」於20日發布緊急聲明，坦承張文確實自 11 月起有多次採購紀錄，但同時也對部分關鍵物資的來源進行了重要澄清。

張文攜帶大量演煙霧彈和汽油彈攻擊北車，被見義勇為的余姓乘客攔下，余男也因此喪命。（圖／翻攝畫面）

三地補給網：從租屋處到百貨頂樓的「火藥佈署」

警方調查發現，張文為了這場攻擊籌備已久，將其生活範圍佈置成了縝密的補給據點。在案發後的搜索中，警方先是在台北車站與中山捷運站周邊，找到了張文遺棄的戰術背心、17 顆已擊發的煙霧罐，以及 15 瓶隨時可引爆的汽油彈。

隨後，搜查行動延伸至張文位於中山區的「千慧旅館」房間，現場赫然發現 23 瓶組裝完成的汽油彈；更令人心驚的是，他甚至在誠品南西店的頂樓隱密處，預先藏匿了 15 瓶汽油彈，顯示他原計畫將此處作為最後的防禦據點。加上中正區租屋處內的 5 桶大型汽油桶，張文手中的易燃火力足以造成毀滅性災難。

張文犯案前縱火燒屋！警方在其房內搜出23 瓶組裝完成的汽油彈。（圖／翻攝畫面、翻攝自張文臉書）

蝦皮首度發聲：澄清採購細節，排除「大型刀具」

針對警方懷疑犯案工具源於網購，蝦皮購物在比對北市刑大提供的資料後，證實了張文的帳號軌跡。聲明指出，張文自今年 11 月起，陸續在平台購買了汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機，以及用於戶外活動的小型露營刀具。

然而，蝦皮也嚴正澄清，嫌犯並未透過該平台購買關鍵的「犯案煙霧彈」與「大型攻擊性刀具」。蝦皮強調，張文所購品項均屬於法規准許販售的一般生活與戶外用品，後續將全力配合警方調閱交易明細，並持續強化對於高風險商品的審查機制。

張文持刀戴防毒面罩在北車M7地下捷，狂丟煙霧彈無差別砍人，星巴克店員機警拉下鐵門，救了全店客人一命。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

法律灰色地帶：800 元即可入手的「民用求生彈」

這起案件中最令大眾困惑的，是嫌犯手中能製造大規模恐慌的煙霧彈來源。警方清查後發現，張文所使用的並非受管制的軍規裝備，而是單價約 800 至 900 元、一般民眾可輕易在生存遊戲店或求生用品網站買到的「求生煙霧罐」。

這類商品主要用於登山求救或模擬戰爭遊戲，不屬於《槍砲彈藥刀械管制條例》的管制範疇，因此在網路購買幾乎沒有門檻。張文正是利用這種「合法工具」轉化為「恐攻武器」，巧妙避開了警方的監控網絡。這也引發了社會對於電商平台是否應對「具備潛在威脅性」的合法商品建立異常採購警示機制的高度討論。

張文抱著滿箱汽油彈分藏三處，「無差別攻擊」計畫籌備多時（圖／翻攝畫面）

蝦皮購物針對北市隨機攻擊事件聲明如下：

經與北市刑大提供資料比對查證，該帳號自 11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。

經查相關商品均屬依法可販售之品項。蝦皮已向北市刑大提供資訊，後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。

