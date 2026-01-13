南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

屏東長治13日下午發生一起火警，火勢相當猛烈，不只整個倉庫凹陷變形，周邊住宅和校園也都被濃煙籠罩，學校趕緊撤離300名學生，也通知家長周邊發生火警，趕緊到學校接小孩並注意安全。

周邊學校緊急撤離學生，並通知家長盡速帶回。（圖／民視新聞）民眾拍下，倉庫內冒出橘紅色的火光，還伴隨濃濃黑煙，沒多久，就看到倉庫上方整個凹陷。火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際，影響範圍也愈來愈大，從遠遠的路邊，就能明顯看到一團團黑煙瀰漫，消防人員獲報後，趕緊出動13車24人前往搶救，只是整個倉庫已經嚴重變形，幾乎面目全非。倉庫人員vs.記者：「我出來看就感覺有煙啦，大家走出來看裡面已經著火了著火了，我拿滅火器已經來不及了來不及了。」倉庫人員：「因為我們在裝木瓜，都報紙跟紙箱跟有機肥還有農藥木瓜，全部都那些東西。」

火勢猛烈！屏東長治倉庫傳火警 附近校園急撤離3百名學生

倉庫遭火吞噬，變得幾乎是面目全非。（圖／民視新聞）事發地點就在屏東縣長治鄉，火災發生時剛好是學校最後一堂課，接近放學時間了，學校撤離學生300人，同時通知家長趕緊帶孩子回家。學生家長vs.記者：「學校群組就有發說，水源路上有那個消防火警，請家長趕快來接小孩這樣喔，要注意安全這樣。」學生家長vs.記者：「我出門看到煙這麼大，我就知道啊這一定有問題了，這樣喔好了解謝謝，學校應該有通知吧有啊有啊。」根據了解，倉庫內擺放很多紙箱，所幸火警發生時，民眾已經撤出，沒有人受傷，火勢也在一個多小時後撲滅，詳細起火原因仍待後續釐清。

