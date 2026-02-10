火勢驚人！鹿港清潔隊火警 烈焰吞山貓、挖土機

不明原因突然起火燃燒，易燃物多火勢一發不可收拾。（圖／東森新聞）





晚間8點多，彰化鹿港清潔隊發生火警，堆置場內的廢棄彈簧床，還有家具突然竄火，易燃物多，火勢一發不可收拾，波及了一輛山貓及一輛挖土機，不幸中的大幸是無人傷亡，確切的起火原因，還有待調查釐清。

現場指揮vs.消防人員：「水線再佈，等一下在往上面打，那個在燒的不理它了。」

資源回收場內，烈火熊熊燃燒，濃濃黑煙直竄天際，讓夜空變得更加黑暗，消防人員隔著一堵牆，佈水線盡力灌救滅火。

事發就在晚間8點多，彰化鹿港清潔隊旁的一處堆置場，裡頭堆放的廢棄彈簧床還有家具，不明原因突然起火燃燒，易燃物多火勢一發不可收拾，還波及到電線1台山貓跟1台挖土機，兩車都被燒到剩下骨架，消防人員獲報到場，派遣12車21人前往灌救，同時通報台電人員到場斷電，火警原因一度傳出是場內堆放的廢棄電池燃燒，不過確切的起火原因，還有待相關單位調查釐清。

