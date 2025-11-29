火勢一發不可收拾！微型電動二輪車火警增 充電器勿亂互換使用

微型電動二輪車近年在台灣成為銀髮族、未成年人、外籍移工及家庭主婦等族群的主要代步工具，因其年滿14歲即可騎乘且無需駕照等優勢，使得掛牌數量已達33.7萬輛。然而，這類車輛充電安全問題日益嚴重，2024年前半年全台已發生40起相關火警，比去年同期增加，更造成3人死亡。專家指出，電池品質參差不齊、充電器規格不一及不當充電習慣是主要風險，民眾應提高警覺，避免不安全的充電行為。

微型電動車二輪火警增加，消防單位認為需要多加宣導。（圖／TVBS）

微型電動二輪車外觀類似腳踏車，配有腳踏板，最高時速約25公里，續航力約50公里，價格大約4萬元左右，比起一般電動機車更為便宜。這種車輛不需要牌照和駕照，因此特別受到年長者的青睞。一位電動自行車車主表示，他選擇這種交通工具是因為年紀大了，現在雖然還有汽車駕照，但已經不敢開車，而這種車速慢又能代步，大概只有30公里的速度，對他來說非常適合。

在新北市部分地區，許多長輩喜歡騎這種微型電動二輪車外出。然而，有些外籍移工會違規改裝這些車輛，增加了安全風險。更令人擔憂的是，近期發生的多起火警意外都是因為充電問題引起的。電動機車行老闆方國陽表示，這主要是電池品質和等級的問題。他解釋道，品質好的電池單價較高，但很多移工可能會購買較便宜的電池。另外，充電器的規格不同也是一個問題，若電壓不同而亂接充電器，就會引發危險。

微型電動二輪車充電器成關鍵，業者提醒勿互換使用。（圖／TVBS）

目前市面上有多種廠牌的微型電動二輪車，但每款車的充電線和電池都不相同。亂接充電設備的後果可能非常嚴重，不僅車架可能被燒毀，住家也可能遭殃。根據消防局統計，2025年前半年全台發生40起微型電動二輪車火警，比2024年的68件有增長趨勢，今年更造成3人死亡。

這種現象的出現，與微型電動二輪車的普及有關。雖然這類車輛需要掛牌納管，但只要年滿14歲就能騎乘，因此吸引了許多未成年人、銀髮族、外籍移工和家庭主婦使用，目前掛牌數量已達33.7萬輛。

方國陽進一步解釋了火災風險的原因，他指出問題在於充電插頭。時間久了後，插頭會氧化，導致插座搖晃，若不小心短路就會引發火災。他比較了不同類型的電池，認為鉛電池相對安全，如果短路最多只會把車的線路燒掉，電池本身不會燒起來。至於鋰電池，則要看品質，如果是經過商檢局認證的電池，通常不會有問題。

微型電動二輪車分為鉛酸電池和鋰電池兩種，鋰電池通常比鉛酸電池貴4000至5000元。這類車輛的時速最快為25公里，續航力依車款而定，大多約50公里左右。雖然電池本身都有檢驗標章，價格與一般燃油機車相當，約4萬元左右，比電動機車便宜，但充電時仍需特別留意。

拉延長線充微型電動二輪車釀火警意外頻傳。（圖／TVBS）

許多民眾在深夜或無人在場時充電，或是住在公寓樓上的居民會拉著長長的延長線在樓梯口充電，這些行為在消防人員眼中都非常危險。新北市消防局火災預防科長林登港解釋，插頭之間可能會卡有灰塵髒垢，在潮濕的氣候下，插座的極片之間有導電風險，這種現象稱為「積汙導電」。此外，有些民眾便宜行事，將延長線拉到樓梯間充電，而樓梯間就像一個煙囪，如果不幸走火，可能會發生煙囪效應，增加火災風險。

雖然延長線非常方便，可以供應多種電器用品，且許多產品都有加裝保險絲以防意外，但專家仍建議一個插座只使用一種電器。特別是對於微型電動二輪車這類產品，更應確保充電時有人在旁監看，以免發生危險。

