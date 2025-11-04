火化不再黑箱！高市導入「QRCODE三重驗證」守住最後一哩路

▲QRCODE防貪2.0！高雄火化流程「一人一機＋三掃驗身」全面上線。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】有關本市第一殯儀館火化場涉貪案於今(114)年3月13日經高雄市地檢署對殯管處員工收受業者紅包展開調查，案經偵結後以貪污罪起訴。高雄市政府民政局針對殯葬管理處火化弊端，亦積極進行改革，除加強殯管處同仁廉政法治教育，也著手積極各項防弊措施。

殯管處表示本市火化作業流程自105年建立QRcode機制，各階段皆採數位化管理，三階段重複掃描QRCODE以確認亡者大體身分，並經電腦系統登入及交叉比對，確保火化作業資訊與大體身分正確一致，如有異動調整火化時間，作業流程仍持續由資訊系統監控把關，絕不會有「錯領親人骨灰」之情事發生。

有鑑於發生插隊火化貪瀆事件，高雄市政民政局飭令殯管處積極改革火化作業，原由職工人員處理流程，為防弊現改由正式公務人員專責辦理，落實火化流程「一人一機」制度，作業人員須逐一掃描QRCODE確認亡者身分，並將所有作業流程顯示於公開資訊螢幕，確保程序透明、火化順序登載紀錄確實並可隨時稽核。

民政局強調除督導殯葬管理處確實各項作業流程外，並指派民政局人員每週不定時赴現場稽核，同時於火化場增設出入口門禁管制及監視系統設備，於主要出入口派遣保全人員駐守控管，須持有證明文件人員經核對後始可進入，嚴禁業者及非作業人員進出，徹底杜絕可能舞弊管道。針對殯葬管理處同仁持續加強法紀教育，深化廉政觀念，對於違法失職行為絕不寬貸。並呼籲殯葬業者應嚴守法令規範，以合法、公開及透明的方式提供服務，共同維護並端正殯葬風氣。（圖╱高雄民政局提供）