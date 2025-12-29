火化後人體醫材 拍賣流標13次

台南市南區火葬場火化後的陪祭品連續13次招標皆無人問津，現已成堆放到倉庫外。（程炳璋攝）

南部喪家習慣在棺木火化前放入銅錢、衣物等陪祭品、對先人表孝心，但此舉對火化場來說卻是徒增空汙及遺體處理難度。台南市民政局為處理火化後剩餘的人工關節、心臟支架等人體醫療器材，杜絕外流2度使用，去年統一論斤拍賣卻乏人問津，連續流標13次從未有人登記，目前大批人體醫療廢棄物已滿溢到倉庫外，只能持續宣導，明年再開標。民政局表示屆時若仍無人投標，將交由環保局當廢棄物處理。

民政局表示，政府雖無明文禁止陪祭品，只能宣導盡量少放，過多的物件只會造成燃燒不完全，還會與骨頭黏在一起，徒增後端處理困擾。現已有禮儀公司改以厚片瓦楞紙製作紙紮棺木，做環保棺木。

廣告 廣告

棺木火化後，部分壽衣棉襖可燒成灰燼，常見剩餘內容物為棺柩上的金屬扣、活頁鉸鏈、釘子、裝飾板、鐵片，陪祭品則有硬幣、人工關節及支架、假牙等，幾乎被視為廢棄金屬，過去處理方法都是直接丟進垃圾車。

因北部曾發生部分未被燒熔的高級醫療用品遭轉賣使用，台南市殯葬管理所去年7月起，針對火化剩餘的廢棄金屬，當廢鐵以公斤論拍賣，公開對外標售10次，皆無回收商願意投標，今年再標售3次，仍不見廠商有投標意願。

這些火化剩餘物品賣不出去，火化場的倉庫已裝滿大批包裝好的灰燼廢棄品，更放到倉庫外地上，令殯葬管理所感到頭疼。

台南市殯葬管理所長黃相忠表示，明年元月將再次檢討後重新開標，若仍無人投標，不排除交由環保局當廢棄物處理。