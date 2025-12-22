火化量居全國第二 中市府砸2.3億換爐升級

台中市火化場近6年平均每年火化量約2.5萬具，服務範圍涵蓋台中市及鄰近縣市，整體規模居全國第二，台中市政府民政局指出，因應火化需求持續增加，自市長盧秀燕上任以來，已投入超過2.3億元經費，分階段汰換老舊設備並導入智慧化管理，強化殯葬設施運作穩定度與空氣品質管理。

民政局指出，相關經費主要用於完成12座火化爐汰換、更新11套空氣污染防制設備及整修2套設備零組件，同時導入AI智慧判煙系統，透過設備升級與即時監控並行，不僅提升作業效率，也有助於降低污染排放，減少對周邊環境與市民健康的影響。

廣告 廣告

民政局長吳世瑋表示，新型火化爐搭配高效空污防制設備，可有效抑制黑煙產生，並降低戴奧辛等有害物質生成，依生管處定期自主檢測結果，東海火化場戴奧辛排放平均值已由設備更新前的0.0873 ng-TEQ/Nm³，降至0.0045 ng-TEQ/Nm³，減幅達95%；大甲火化場則由0.3715 ng-TEQ/Nm³降至0.113 ng-TEQ/Nm³，減幅約70%。兩處火化場排放濃度皆明顯低於法定標準0.5 ng-TEQ/Nm³。

生管處長柯宏黛說明，目前東海火化場設有12座火化爐及11套空氣污染防制設備，大甲火化場則有4座火化爐及2套防制設備，市府自108年起採分年編列預算方式，推動火化爐及空污防制設備汰舊換新，在確保殯葬服務不中斷的前提下，逐步提升整體治理品質，今年11月進一步導入AI智慧判煙系統，即時監控煙囪排放狀況，當出現異常時即主動示警，協助人員即時調整操作，降低異常排放風險。

民政局補充，市府除依法每二年辦理空氣污染源自主檢測外，也配合環保局不定期抽測，透過「設備升級、即時監控、定期檢測」的多重把關機制，確保改善成效能長期維持，未來將持續推動殯葬設施現代化及智慧科技應用，在滿足市民治喪需求的同時，兼顧環境永續與空氣品質，朝向低污染、友善且安全的殯葬服務環境邁進。