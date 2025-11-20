火哪來的？麵店冒火光店家嚇 專家：粉塵閃燃

店員在備料區料理，突然間料理台冒出火花。（圖／東森新聞）





台南一家麵店料理區突然冒出火光，還出現爆炸聲響，讓店員和客人嚇了一大跳，調出監視畫面一看，這火光真的是憑空冒出來的，因為周圍完全沒有引發火勢的物品，或是電線走火的可能。店家在想是不是靜電，但物理老師說，靜電的火花是一條線，這種情況就是閃燃，應該是煮牛肉麵油脂微粒四散，變成看不見的粉塵，爐子加熱後室內溫度提高所造成，如果微粒很多，就會出現類似之前的八仙樂園事件。

麵店有客人在等餐點，店員在備料區料理，突然間料理台冒出火花，火花不小還有聲音，讓顧客和店員嚇了一大跳。回頭再調閱監視器看，店家更加心驚，很擔心會不會是電線走火的前兆。

麵店老闆：「有火花，而且聲音很大聲，以為可能是靜電之類的，擔心說是不是電線的問題。」

火花憑空冒出，店家看了老半天，這裡沒有電線，一邊是放刀區，一邊是放蔥的鋼杯，洗手台旁有爐子，另外一邊都是放乾料，火哪裡來的？店家說可能引發火的插頭也不在起火處，實在太奇怪。

麵店老闆：「炙燒的瓦斯罐的頭是朝這邊，所以也沒有漏氣。」

物理老師張瑞龍：「閃燃的現象，基本上是空氣中有這種可燃微粒，那個微粒非常非常小，是眼睛看不到的，跟這個空氣的接觸面積很大，所以溫度只要稍微高一點，就會讓它產生燃燒的現象。」

火花怎麼來？物理老師說這就叫做閃燃，在煮牛肉麵時，油脂微粒飄散在各處，加上爐火開始煮東西，溫度一到就可能發生。這種閃燃就跟八仙樂園塵爆事件原理相同，只是粉塵的量小，不足以造成傷害。

物理老師張瑞龍：「八仙樂園當時是非常多可燃物的微粒，影片中的這種微粒數量很少，而且很集中在那個地方燃燒，但是它產生的熱量其實不多。靜電產生的火花是一條線。」

老師說絕對不是靜電，也不像是電線短路。這種閃燃的現象，其實不像我們所認知的那麼罕見，只是就冒一下，我們不容易注意到，當然看到的時候會嚇一跳。

