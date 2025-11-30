火場內部照首度曝光！宏福苑大火 室內全毀成焦黑廢墟 宛如死亡迷宮

大陸中心／陳佳鈴報導

火場內部照片首度曝光，映入眼簾的是一片被烈焰摧毀殆盡的焦黑廢墟：天花板坍塌、牆面碳化剝落，原本的家具僅剩灰燼。（圖／翻攝文匯網）

香港大埔宏福苑五級大火奪走大批住戶生命，隨著火勢受控，警方「災難遇害者辨認組」（DVI）29、30日兩度進入火場展開搜查。火場內部照片首度曝光，映入眼簾的是一片被烈焰摧毀殆盡的焦黑廢墟：天花板坍塌、牆面碳化剝落，原本的家具僅剩灰燼，走廊房間全被厚厚的燒灼殘渣覆蓋，猶如進入煉獄般的死亡迷宮。

從曝光內部畫面可見，部分室內已面目全非：房內僅存焦黑的牆體與扭曲變形的金屬架，地面厚厚灰燼堆積成山；另一房間內，陽光透過被燒到半透明的窗框照入，僅能勉強辨識原本的空間格局；許多單位內的門板被炸裂彎曲，灰燼如降雪般覆滿室內每一寸地面，顯示火勢曾以難以想像的速度席捲而過。

許多單位內的門板被炸裂彎曲，灰燼如降雪般覆滿室內每一寸地面。（圖／翻攝文匯網）

DVI成員進入現場時必須穿著全套防護裝備，在不穩固的地板與倒塌危險之間，細緻搜尋可能遺留的遺體與人體殘肢，再以屍袋與擔架運離火場。警方表示，現場環境極其惡劣，辨識難度極高，但仍會全力協助家屬找回至親最後一程。

宏福苑大火自26日下午爆發，受強風與外牆棚網助燃，火勢一路蔓延七棟大樓。大批住戶被濃煙與烈焰困住，目前仍有上百人失聯。現場周邊設置臨時收容及家屬等候區，不少家屬看到火場照片後情緒潰堤，無法相信親人曾身處如此恐怖環境。

香港大火死亡人數增加至146名，其中54具遺體待辨認，仍有40多人失聯。

走廊房間全被厚厚的燒灼殘渣覆蓋，猶如進入煉獄般的死亡迷宮。（圖／翻社文匯網）

