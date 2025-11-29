火場尋獲老翁遺體「披濕被、手握身分證」家人淚崩 一眼認出

即時中心／林韋慈報導

香港大埔宏福苑於11月26日發生嚴重火災，截至昨日，死亡人數已達128人，仍有逾200人失聯。網路上也出現許多家屬的哀痛貼文，表達對未能及時逃生親人的遺憾。

昨（28）日，有香港網友在Threads上表示，公公是此件事的罹難者，並且過去已需長期使用呼吸器，以及使用輪椅代步。她表示，事發當時一開始，只是隔壁一棟樓著火， 婆婆已外出買菜，三點多時還能聯絡上公公，婆婆還叮囑他要小心，但她表示，「萬萬想不到火舌會燒著到宏泰，之後已經打電話已經未能接通…」。



網友表示先生與婆婆現在都陷入自責情緒，因為沒有意識到危險，要公公及早逃生，但她又補充，特別想強烈讚揚公公的冷靜，根據先生轉述，公公最後躲藏的位置在廁所，手裡還拿著身分證，裹著沾濕的棉被。她認為，公公當時安然面對死亡，手握身份證期盼家人能夠認出，此舉帶有智慧，也讓認屍場景「悲傷中帶點笑」。

廣告 廣告

貼文發出後，引發網友熱議，表示「車上看到這個當場淚崩」、「你公公真是聰明，遇到事情好冷靜。在困境當中都懂得為你們著想， 怕你們找不到他會好彷徨。」，也有不少留言表示希望家屬能夠保重，逝者安息。









原文出處：香港大火／尋獲老翁遺體「披濕被、手握身分證」家人淚崩 一眼認出

更多民視新聞報導

越南逃逸移工疑販賣狗肉 白鼻心、山豬也慘遭「毒手」

「淡江大橋」路跑活動讓地方中央互槓 蘇巧慧：將持續與交通部溝通

民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光

