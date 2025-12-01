火場志工批政府「被消失」！ NHK：港府憂民怨掀反政府
港府連續兩天，以意圖煽動、違反國安法罪名，逮捕一名前議員跟火場現場志工。日本NHK在現場發現，有部分志工活動，今天突然消失。因為在哀悼現場，有人拉起抗議布條，指控「所有責任都在政府」，NHK認為，港府擔心這股民怨可能引發反政府運動，因此提早出手。
香港宏福苑大火事件後，港府以意圖煽動、違反國安法罪名逮捕前議員及火場現場志工，引發各界關注。日本NHK電視台記者發現原本活躍的志工物資站突然消失，取而代之的是清潔人員與巡邏警察。民眾對於政府、工商法團及工人都有責任的聲音不斷，而當局面對「所有責任都在政府」的抗議標語及網路連署行動，採取強硬手段因應，北京駐港國安公署更指責是「反中亂港分子伺機作亂」，顯示這場大火已引燃香港社會深層的民怨。
宏福苑大火後的物資發放站如今已不見蹤影，取而代之的是清潔人員與警察的身影。日本NHK電視台實地採訪發現，雖然香港政府宣稱是為了統一管理物資，但現場情況顯示事件背後可能有更深層的原因。許多香港民眾認為這場悲劇責任應由多方共同承擔，包括政府、工商法團以及工人。有住戶表示，他們早在去年就已向當局反映火災風險的疑慮，但施工單位並未因此停工，直到災難真正發生，民眾的不滿情緒才一觸即發。
NHK記者吉田麻由觀察到，整個香港籠罩在哀傷氣氛中，同時民眾追求真相的呼聲也越來越高漲。採訪團隊拍攝到哀悼活動現場出現「所有責任都在政府」的抗議標語，疑似有志工試圖發起批判政府的運動。此外，還有市民在網路上發起「究責連署」，隨後遭香港警方以涉嫌煽動為由逮捕。
這場大火不僅造成人命傷亡，也引發社群媒體上對香港當局的強烈批評。北京駐港國安公署對此高調回應，聲稱這是「反中亂港分子伺機作亂」，並警告「以災亂港」的行為將受到國安法的嚴厲追究。吉田麻由進一步指出，香港政府透過全力搜索失聯者、支援受災戶並追查失火原因，似乎希望藉此來避開批評。
外界推測，當局驅散志工活動，可能是擔心民間集結推動反政府運動。為了挽救政府形象，當局迅速宣布提供緊急現金援助、免費住宅，並派遣社工協助受災民眾。然而，在這片燃燒的灰燼中，民眾的不滿情緒似乎已經蠢蠢欲動，有如即將燃起的火苗。
