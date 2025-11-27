火場最危險位置曝！往上跑最致命 消防員教「水平避難」法

香港宏福苑昨（26）日下午發生嚴重火災，事件震驚國際，也讓火災逃生議題再度引發關注，一名台灣消防員指出，頂樓是最危險的位置，火災時千萬不要往上跑，但若樓下火勢過大、無法往下逃生，就要改採水平避難，進入具備入四面為鋼筋混凝土結構所形成的耐火空間，並封閉門縫阻隔煙氣，爭取救援時間。

原PO今（27）日於Threads發文指出，大樓火災發生時，往上逃難最致命，因火場中的煙囪效應會讓高樓層溫度急速升高，頂樓是最危險的位置，濃煙上升速度可達每秒3米，人根本跑不過，就算跑到頂樓，若火勢失控，會更危險。

該名消防員說，火災發生時應往下逃生，遠離火勢與高熱煙層，但若起火點在樓下，火場形成強烈煙囪效應時，熱氣與濃煙會持續往上竄，此時強行下樓反而可能直接曝露在高溫與濃煙中，大幅增加逃生難度。

消防員表示，這時應立即改採水平避難，以及關門等待救援策略，也就是迅速移動到與起火點不同側，進入四面為鋼筋混凝土（RC）結構所形成的耐火空間，並將門關緊、塞住門縫隔絕煙氣，爭取救援時間。

消防員強調，第一時間無法撤離下樓，千萬別往上跑，唯一的保命做法就是退守到四面為鋼筋混凝土的房間內，爭取一線生機，等待消防員救援，但平時也要熟悉住家環境、逃生動線，才能在危急時刻保命。

