火場最致命不是火！這5件事千萬別做、錯一步恐身陷危險

香港大埔宏福苑26日下午爆發的五級大火，在短時間內狂燒七棟大樓奪走44條人命。如此嚴重的慘劇，再次敲響城市防火的警鐘。火勢蔓延得又快又猛，民眾在第一時間該怎麼辦？台灣內政部消防署也立刻分享火場逃生重點，強調「保命比財物更重要」。

電梯別搭、浴室別躲

火場中最致命的其實不是火，而是濃煙。一旦環境高溫、濃煙湧入，原本看似安全的空間瞬間變成陷阱。像是浴室門多為塑膠材質，高溫一下就融化，加上沒有對外窗、沒有新鮮空氣，根本無法避難；而電梯更是大忌，火場常會跳電，一按下去可能直接受困。更要注意的是，許多人會拿塑膠袋套頭或尋找濕毛巾，其實這些做法都無法阻擋一氧化碳，還會拖延逃生時間。

開門逃生前必做「兩步驟」

至於真正的逃生原則，消防署強調，第一策略永遠是「往一樓往外逃」，因為濃煙上升速度比人往上跑還快太多。開門前務必先摸一下門板溫度，再開一條小縫查看是否有煙霧；如果看到煙，就要立刻退回室內，用毛巾或衣物塞住門縫，避免濃煙竄入。

樓梯有煙別硬闖

如果成功抵達樓梯間卻發現煙霧往上竄，也不能往上跑或硬闖下樓，而是要立刻尋找水平方向的其他逃生路線。若所有出口都被濃煙包圍，消防署建議「關門自保」，找距離火源最遠、有門可緊閉的房間避難，再打 119 告知位置等待救援。

若所有出口都被濃煙包圍，消防署建議「關門自保」。（圖／翻攝內政消防署）

緩降機必要時這樣用

若連安全梯都無法使用，緩降機才是最後選項。操作口訣很好記「掛、丟、套、束、推」，將機具固定、丟下輪盤、套上安全帶、束緊胸口，再推牆慢慢下降。落地後也別忘了幫下一位將束帶回到頂部。

緩降機操作口訣「掛、丟、套、束、推」。（圖／翻攝內政消防署）

