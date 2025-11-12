政治中心／綜合報導

國民黨立委徐巧芯收到投訴，指控僑務委員長徐佳青因公出國後，常請假留在當地不回台灣，藉公帑出國、抓時間陪家人。徐佳青說自己避免鄰近地點反覆來回、幫政府省差旅費，更說自己已經累積228天未休補假，只用了80天，對於有心人士刻意抹黑，她拒絕接受。

徐佳青說「你剛剛說的那個，小人之心我不能接受，而且這個檢舉都是烏龍檢舉。」

僑務委員長徐佳青備詢時大動肝火，自詡"蜜獾立委"的徐巧芯罕見地收起火力，什麼議題讓平常的情況反轉過來。

廣告 廣告

徐佳青說「我總共累積200多天假期，228天，我總共休不到80天，委員您滿意嗎？」

火大交鋒! 徐巧芯質疑"花公帑出國玩" 徐佳青自清回擊

徐佳青一年約有1/4的時間在國外訪視台僑。（圖／僑委會）

秀出超時累假，原來徐佳青頻繁往返各國訪視台僑，行程間有天數不多的空檔時，為了避免剛回台灣、又要飛去鄰近地點，她會在當地休假，減少機票支出與節省時間，卻遭人投訴"偷時間在國外陪家人"。

徐巧芯說「你是不是其實還做很多私人的事？」

徐佳青說「我做私人的事情只有在我休假，如果我飛回來、再飛過去，同樣一個地方，那我是不是要多2張公務機票？」

徐巧芯說「你把自己個人休假在國外，跟自己先生孩子在一起相處的時間，然後說...」

徐佳青說「不要以小人之心度君子之腹，本人都不是這樣。」

火大交鋒! 徐巧芯質疑"花公帑出國玩" 徐佳青自清回擊

綠營職宜，徐巧芯關心政務官下班活動，怎不問問自己的丈夫有沒有又跑去打牌。（圖／翻攝網路）

徐佳青回敬有心人士"小人之心度君子之腹"，也說知道是誰投訴。綠營立委也忍不住反嗆徐巧芯，先管管翹班打牌的枕邊人。

林楚茵說「這麼在乎政府官員怎利用休假時間，要不要去問先生劉彥澧，過去怎麼利用上班時間，然後請假去打德州撲克；標準沒題目、又硬擠題目、又不好好做功課典型案例，直接在國外請假後，休完假轉往下個國家出差，這可以減少機票支出、幫國家節省預算。」

綠委狂酸徐巧芯下回拿投訴案質詢前，得先釐清背景，沒做好功課反而會被官員給電回來。

原文出處：火大交鋒! 徐巧芯質疑"花公帑出國玩" 徐佳青自清回擊

更多民視新聞報導

盧媽拔官、道歉、第1名SOP？王義川追「獸醫－1」有鬼！

吵起來了！「由藍轉綠」遭徐巧芯質疑背骨 高揚凱：那鄭麗文呢？

鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"

