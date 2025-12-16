火好旺！ 男狂加料、米酒 羊肉爐整鍋「起火發爐」

羊肉爐「發爐」煙霧迷漫，相關業者呼籲勿自行澆水，恐遭高溫炭灰灼傷。（圖／民眾提供）

近日一家新開業三個月的新北市新店區羊肉爐店發生意外事件，一名男子在用餐時因一次性放入過多食材並加入米酒，導致整鍋羊肉爐突然燃燒起來，現場煙霧瀰漫，嚇壞所有在場顧客。幸好事件未造成任何人員傷亡，店家隨後也採取應對措施，包括送出免費羊肉給受影響的顧客，並使用大型電風扇驅散店內煙霧。此事件引發各界對於炭火料理安全使用的關注，相關業者也提出多項安全建議，提醒民眾在享用炭火鍋物時應注意安全。

這起事件發生於12月15日晚上七點左右。據目擊者許小姐表示，她看到斜後方那一桌的火突然越燒越大，之後店員將燃燒的鍋子拿到地板上，湯汁溢出流到炭火處，導致火勢越來越大。根據了解，當時用餐的男子似乎急著想趕快吃飽，一下子把所有食材全部放入鍋中，還加入米酒，結果湯汁和麻油溢出鍋外，接觸到下方的炭火，引發這場意外。

現場工作人員試圖處理這個緊急情況，但由於鍋子過熱，即使戴著手套也難以拿起，只能暫時將其放在地上。事後，店家除了提供每桌一盤免費羊肉作為補償外，也搬出大型電風扇將店內煙霧吹散，盡力減輕這次事件對其他顧客的影響。相關業者指出，無論是享用炭火羊肉爐還是薑母鴨，都應時刻注意爐火狀況，不要一次放入過多食材。業者特別強調，食材高度最好不要超過鍋內頂端的凹槽線，以防湯汁或麻油流出，引起火災。業者解釋，湯汁或麻油若流到下方的炭火上，就容易引起火災，一旦發生這種情況，工作人員會迅速將鍋子與爐心分開。

此外，業者也提醒大家，若不慎發生火災，千萬不要自行用水澆熄，因為高溫的炭灰可能會飛濺起來，若接觸到身體可能造成灼傷。正確的做法是立即通知工作人員處理，避免造成更嚴重的危險。這起事件雖然驚險，但也為民眾上了一堂寶貴的安全課，提醒大家在享用美食的同時也要注意安全。

