火山口墜機首例！台籍2乘客身分曝光 調查官曝「毒氣+陡壁」搜救難

阿蘇火山觀光直升機發生墜毀意外，機上載有2名台籍乘客及1名日籍飛行員，警消戴著面罩前往搜救。翻攝李逸洋臉書



日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機墜毀意外，機上2名台籍乘客及1名日籍飛行員至今下落不明。由於失事地點位在「從未有人進入過」的未知領域，搜救面臨挑戰。為了解事故原因，日本運輸安全委員會今（1/22）派2名調查官抵達現場，展開調查。

據了解，失聯的2名台籍旅客為41歲男性及36歲女性，是一對夫妻，家屬已於21日下午抵達熊本市，駐福岡辦事處已大致說明情況，並代表政府慰問。

駐福岡辦事處處長陳銘俊（黑衣）抵達阿蘇火山現場了解狀況。翻攝李逸洋臉書

日本國土交通省已正式將此案列為「航空事故」。據《熊本日日新聞》報導，日本運安會主管調查官田上啓介今上午近8時受訪，凝重地表示「就我所知，在火口發生的航空事故應該是日本國內的首例。」

田上啓介進一步說，接下來調查重點將擺在三大方向，包含事發當時的氣象觀測數據、航空公司的運航機制，以及機長的健康管理，希望能盡快釐清意外原因。

綜合《共同社》等日媒報導，警消指出，直升機墜毀位置在中岳第一火山口邊緣下方約60至70公尺處的陡峭斜坡上，不僅地形極為脆弱，且空氣中充斥著高濃度的火山噴發氣體，是「從未有人進入過」的未知領域，搜救難度極高。無人機方面，也因現場不時飄雪又有濃霧，行動受限。

阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，中岳火山口北側斜坡上被發現機體殘骸。熊本縣警察本部

日本警消第一天即出動60人，昨再派出逾50人，搭配多架直升機，從各種角度接近失事地點，並繼續嘗試以無人機接近，努力搜救中。

回顧事件，這架由匠航空派出的羅賓遜R44 II型直升機，20日下午自「阿蘇卡德利動物樂園」出發後，原訂展開10分鐘的遊覽行程，不料，沒多久消防局接獲乘客智慧型手機發出的劇烈撞擊警示，40分鐘後直升機也未按時返航，園方通報警方，展開搜救行動，經直升機空中搜尋，在火山口附近發現解體的飛機殘骸。

