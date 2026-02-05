火山布雷、海馬士、MQ-9B無人機今年分批交運！顧立雄曝對美軍購最新進度

國防特別預算目前持續卡關，不過在對美軍購方面，今年仍有許多裝備有新進展，國防部長顧立雄指出，今年的年度總預算若能順利通過，M1A2T戰車今年可以全數解繳，還有海馬士多管火箭、魚叉飛彈、ALTIUS 600無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀300、MS-1100偵照夾艙、火山布雷系統、第三代陸區系統，都會在今年分批交運。

顧立雄近期與媒體餐敘時，提到國防預算及裝備籌獲問題，他指出，國軍現階段建軍備戰重點在強化不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力及灰色地帶應處能力等，因應中共由演轉戰可能性提高，提出兩項特別預算。

顧立雄表示，國安韌性預算雖然遭受刪減但已通過；另一項是1.25兆元特別條例，採國內自製、軍商購並行，其中考量扶植國防產業、非紅供應鏈必要性，條例規劃由國內自製21萬架無人機、無人艇1000餘艘，逐步推動國防自主政策，防杜紅色供應鏈滲入，確保關鍵系統、零組件來源穩定性、品質可控性。

顧立雄指出，為了持續提升整體軍備量能，透過台美共同研發方式採購新興科技，導入先進技術跟作戰概念，並推動各兵工廠彈藥生產興建擴建、產能升級，提升關鍵彈藥生產及儲備能量，希望可滿足整個提高戰備存量需求及訓耗，創造超過4000億產值、9萬名工作機會，兼顧國防需求促進就業機會。

國防自主方面，顧立雄表示，國機國造2026年底要生產勇鷹高教機66架，目前交機52架；國艦國造持續推動新型救難、高效能艦艇、輕型巡防艦、快速布雷艇等建案；潛艦原型艦依序執行逐項測試，在安全條件無虞下推動後續驗證、交裝。

在提升單兵裝備部分，顧立雄說，T112步槍生產效率提高，新式戰鬥背心去年完成3萬組產製交付部隊，今年預計6萬組，年底交軍，使官兵獲得優質、防護裝備。

至於對美軍購，顧立雄說明，先前受全球供應鏈產能逐步恢復，美國政府為改善效率提出多項方案，例如修訂武器出口管制法，讓台灣享有跟「北約 plus 」成員國軍售待遇，有助於加速對台軍售行政程序，目前多數軍售案依照節點陸續交運，包括拖式2B飛彈、標槍飛彈、方陣快砲等，今年的年度總預算若能順利通過，M1A2T戰車今年可以全數解繳，還有海馬士多管火箭、魚叉飛彈、ALTIUS 600無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀300、MS-110偵照夾艙、火山布雷系統、第三代陸區系統，都會在今年分批交運。

