火山氣體＋陡坡阻路！阿蘇火山口救援成「不可能任務」 警消：救援恐以月計

阿蘇市觀光直升機墜落火山口受多重風險影響，導致救援困難。（合成圖，翻攝畫面）

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口事故至今已超過1週，搜救行動仍陷膠著。由於事故現場地形極端險峻，加上火山氣體、高溫與不穩定天候等多重風險，警消坦言，救援恐怕無法在短時間內完成，甚至可能以「月」為單位計算。

這起事故發生於1月20日，一架載有2名台灣籍觀光客與1名日籍飛行員的觀光直升機，在阿蘇中岳第一火口附近飛行時失聯。當天傍晚，熊本縣警出動直升機搜索，在火山口東北側發現已嚴重損毀的機體，但墜落位置位於火口壁的陡峭斜坡，至今仍無法接近確認人員狀況。

為何救援如此困難？

警消指出，事故現場幾乎如同斷崖，地面為火山灰與砂地，缺乏岩石可固定繩索，也沒有樹木或人工設施可作支撐，車輛與重型設備難以靠近，器材運送成為一大難題。

為了嘗試接近機體，警方規劃沿火山口邊緣移動，以及從東、西兩側切入等3條路線，但立足點極不穩定，且容易受到強風影響，稍有不慎就可能引發二次災害。相關單位目前仍在反覆評估，如何在確保搜救人員安全的前提下推進行動。

火山氣體成最大隱憂？

除了地形，火山口不斷噴出的有害氣體也是重大威脅，火口壁溫度最高可達約80度，搜救人員必須配戴防毒面具與耐熱防護裝備。山區天候變化快速，強風與降雪頻繁，若行動延續到春季，融雪恐使地面更加鬆動。

負責現場指揮的消防官員直言，這是「前所未有、極其困難的現場」，即使已掌握機體位置，也仍找不到安全可行的救援方式。為降低風險，相關單位甚至考慮在地形相似地點進行模擬訓練。

