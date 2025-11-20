火山灰雲13000m 印尼塞梅魯火山又噴發

印尼爪哇島東部的塞梅魯火山，19日下午大噴發，當地警戒已經提升到最高級。

印尼爪哇島東部的塞梅魯火山在19日噴發時，釋放出火山碎屑流。（圖／達志影像美聯社）

印尼爪哇島東部的塞梅魯火山於19日下午2點13分爆發，噴出巨量濃濃灰煙直衝天際，火山灰柱高達13000公尺。這座海拔超過3600公尺的活火山在過去一週內已噴發12次，當地警戒已提升至最高級別。目前已有900名村民撤離至臨時收容所，所幸尚未傳出任何傷亡，航班運作暫時也未受影響。

監視器畫面清晰記錄了此次火山噴發的驚人景象，只見茂密草原中大量濃濃灰煙竄出，直衝天際。隨著煙霧越來越濃，草原後方的綠野山景和天空幾乎完全被遮蔽。即使當時下著雨，也無法阻擋火山灰衝向天空，灰雲持續向地平線擴散。

印尼國家災害應變總署表示，塞梅魯火山噴發時伴隨著雷聲，噴出大量火山碎屑流，火山灰柱高度達13000公尺。為了保障民眾安全，附近已有900名村民被疏散到臨時收容所。塞梅魯火山是印尼近130座活火山之一，火山學機構已將這座爪哇島最高山的警戒級別提升到最高等級。日本氣象廳在火山噴發後一度宣布將觀測是否會引起海嘯，引起區域性的關注。所幸最後只是虛驚一場，未造成更大範圍的災害。目前當地政府持續監控火山活動，以確保民眾安全。

