火山爆發或是引發歐洲致命黑死病瘟疫的原因

黑死病從根本上改變了中世紀社會 [Getty]

科學家指出，大約在1345年前後的一次火山爆發，可能引發了一連串的連鎖反應，最終釋放出歐洲史上最致命的瘟疫——黑死病。

樹輪中保存的線索顯示，這場火山爆發觸發了氣候衝擊，並導致一系列事件，將瘟疫帶入中世紀歐洲。

在這一推測情境下，火山爆發所釋放的火山灰與氣體造成氣溫急遽下降，導致農作歉收。

為了避免饑荒，人口稠密的義大利城邦被迫從黑海周邊地區進口穀物——同時也將攜帶鼠疫的跳蚤帶入歐洲。

專家指出，這場由氣候衝擊、饑荒與貿易交織而成的「完美風暴」，提醒我們在全球化與暖化的世界中，疾病如何可能出現並迅速擴散。

劍橋大學的烏爾夫．本特根博士（Ulf Büntgen）表示：「雖然導致黑死病的多重因素碰巧同時發生似乎罕見，但在氣候變遷下，人畜共通疾病出現並演變為大流行的可能性，在全球化的世界中很可能增加。」

「這一點在我們近期的新冠疫情經驗中尤為相關，」他補充說。

西班牙庇里牛斯山的樹輪顯示，1345年、1346年與1347年的夏季異常寒冷。 [Credit: Ulf Büntgen]

黑死病在1348至1349年間席捲歐洲，奪走了多達一半人口的生命。

這場疾病由名為鼠疫桿菌（Yersinia pestis）的細菌引起，並透過野生齧齒類動物（如老鼠）及跳蚤傳播。

一般認為，這次疫情起源於中亞，並透過貿易途徑傳播至世界各地。

然而，究竟是哪些事件的精確序列將這場瘟疫帶入歐洲、並造成數百萬人死亡，一直是學者深入探討的課題。

劍橋大學與萊比錫的東歐史與文化萊布尼茲研究所（GWZO）的研究人員，近日補上了這個歷史拼圖中缺失的一塊。

他們利用樹輪與冰芯中的線索，檢視黑死病時期的氣候狀況。

研究證據顯示，大約在1345年前後的火山活動，因火山灰與氣體阻擋部分陽光，導致連續數年氣溫急遽下降。

這進而造成地中海地區農作物歉收。為了避免饑荒，義大利城邦不得不與黑海周邊的穀物生產者進行貿易，卻在不知不覺中讓致命的細菌在歐洲落腳。

跳蚤將瘟疫從受感染的老鼠傳播到人類。 [Getty]

來自GWZO的中世紀氣候與流行病史學者馬丁．包赫博士（Martin Bauch）表示，氣候事件與「複雜的糧食安全系統」相互交會，形成了一場「完美風暴」。

他指出：「一個多世紀以來，這些強大的義大利城邦已在地中海與黑海建立了長距離的貿易路線，使他們能啟動一套高度有效的系統來防止饑荒。」「但最終，這些舉措卻在無意間導致了更大的災難。」

相關研究成果刊登於《Communications Earth & Environment》期刊。