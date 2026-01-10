火年來了！楊登嵙解析2026運勢 天災頻仍、經濟回溫乏力

【李家穎／綜合報導】民俗專家楊登嵙老師，預測新一年的天災人禍與國際經濟走向。他指出，自己對2025年的預言幾乎全數命中。展望2026年，楊登嵙直言「火氣更猛」，不論天災、戰爭或政治局勢，都將進入高度動盪的一年。

楊登嵙指出，2026年為歲次丙午年，天干、地支皆屬「陽火」，火勢之大甚至勝過2025年。「火」象徵爆炸、戰爭、火災、地震，也代表衝突與對立，全球政治情勢將更加火爆。他警告，極端氣候將全面升級，高溫、乾旱、毀滅性洪災、超級颱風與野火頻傳，對人類生命與財產造成嚴重衝擊。

廣告 廣告

除了天災，楊登嵙也特別提醒「火」旺之年，要慎防疫情捲土重來，包括病毒與病菌的大規模流行，如新冠肺炎、流感、SARS、腸病毒等；動物傳染疫情如非洲豬瘟、口蹄疫、禽流感、登革熱也不可輕忽。他呼籲民眾做好個人衛生，避免出入通風不良、人潮複雜的場所，以免「一發不可收拾」。

在國際局勢方面，楊登嵙點名多起衝突仍未止歇。以色列與哈瑪斯戰爭已造成逾4萬人死亡，俄烏戰爭自2022年延燒至今，雙方傷亡超過60萬人，未來中東等地仍恐有零星戰爭與衝突。他提醒，計畫前往歐美或戰火周邊國家旅遊者務必提高警覺。至於中國軍演，他認為「火力會加大」，但短期內不至於真正引爆戰爭。

國內政治同樣火藥味十足。楊登嵙指出，2026年11月28日九合一選舉登場，從直轄市長、縣市首長到里長同日改選，藍、白、綠陣營激烈交鋒，政治對立與衝突恐達高峰。他也提醒，「火太旺、土成焦土」，反映在不動產市場上，房市交易冷清、價格持平偏弱，除非周邊有重大建設，否則難見明顯上漲。

談到經濟，楊登嵙認為2026年景氣將逐步脫離谷底，但反彈力道疲弱，屬於「緩步回穩、不算強勁」。投資策略上，他建議股票以保本穩健為主，期貨操作務必謹慎、步步為營。類股方面，「火、木」相關產業相對看好，包括AI人工智慧、高科技化學材料、軍工產業，以及生技醫療、慢性病與癌症藥物、綠能、儲能與ESG節能減碳；反觀「金」被火剋，金屬與消費性產業如高價汽車、3C電子產品、奢侈品與傳統機械，表現恐不理想。

整體而言，楊登嵙形容2026年是「火力全開」的一年，天災、戰爭、政治與經濟皆充滿變數，他也提醒民眾「多一分警覺、少一分僥倖」，才能在動盪之年中守住平安與財富。

《壹蘋新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

兩大男神壓線來台頒金唱片！邊佑錫冷到狂搓手、安孝燮跟粉絲閒聊

12星座最強運勢｜處女求熱戀 雙魚因錢失和 射手當心背刺

26年式Volkswagen Tiguan、Passat在台上市 首度導入廠徽光標定位燈

