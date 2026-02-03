火影小櫻遭挾持？金山警防搶演練結合動漫 展現強大悍警力

女性員警化身角色「小櫻」模擬遭歹徒持槍挾持，逼真劇情吸引不少民眾目光。金山警分局提供

​記者黃秋儒／新北報導

​為強化金融機構應變能力並宣導春節防搶，新北市警察局金山分局昨（3）日於淡水信用合作社萬金分社舉行防搶演練。本次演練別出心裁，融入全球知名動漫《火影忍者》元素，由女性員警化身角色「小櫻」模擬遭歹徒持槍挾持，逼真劇情吸引不少民眾目光，成功達到宣導效果。

​演練模擬歹徒持槍闖入金融機構劫財，並挾持人質後駕車逃竄。金山分局接獲通報，立即啟動快速反應機制，運用科技偵查系統精準掌握犯嫌逃逸路徑，最終在核二廠周邊道路成功設置攔截圍捕點。現場指揮官採取「軟硬兼施」策略，對歹徒展開強大心理攻勢喊話，在優勢警力層層包圍下，犯嫌終自知難逃法網，棄械投降並安全釋放人質。

廣告 廣告

​金山分局強調，本次演練不僅檢驗通報、攔截與圍捕等標準作業程序（SOP），更著重於警力整合與實戰決策能力。分局長表示，透過融入動漫元素的演練，能讓嚴肅的治安教育更貼近市民，同時強化與金融機構間的合作默契。

​隨著農曆春節將至，金山警方也呼籲各大金融機構、銀樓與超商應隨時保持警覺。民眾若有大額提款需求，可向警方申請護鈔服務；遇緊急狀況務必第一時間撥打110，共同維護安全的生活環境。