《火影忍者》岸本齊史生日 外媒竟貼「黑白訃聞照」全球粉絲嚇壞

記者王芷姍／台北報導

超高人氣漫畫《火影忍者》曾風靡全球，雖於2014年完結，但作者岸本齊史憑藉卓越創作力與對動漫界的深遠影響，至今仍擁有龐大粉絲群。11月8日是岸本齊史的生日，國外動漫資訊媒體「Onii-Chan」特別於當日發文慶祝，然而因排版設計與選色問題，慶生圖激似訃聞照片，意外引發火影粉絲「誤以為老師去世」的烏龍事件。

外媒「Onii-Chan」開心發文寫下「謝謝岸本齊史老師，祝您生日快樂！」卻沒想到配圖引發一場烏龍。（圖／翻攝自Onii-Chan臉書）

外媒「Onii-Chan」8日開心發文寫下「謝謝岸本齊史老師，祝您生日快樂！」並附上一張岸本齊史的黑白大頭照，下方標註年份「1974 - 2025」，不少粉絲來不及細讀內文，一看見黑白照片就以為發生憾事，心跳漏一拍，再仔細一看才發現下面還有一行白色小字「HAPPY 51ST BIRTHDAY SENSEI!」是要慶祝岸本齊史51歲生日。

由於慶生圖選用黑白色調，加上排版風格與訃聞格式極為相似，不少被嚇到的網友留言「這張黑白照片差點讓我心臟病發作」、「以為又一位傳奇大師殞落」、「嚇到差點哭出來」、「你為什麼要把他的生日弄得像他的忌日一樣」、「幹嘛用灰白濾鏡啦！」留言區瞬間被洗版。

《火影忍者》作者岸本齊史會在社群平台上，分享自己的繪畫作品與圖稿。（圖／翻攝自X平台@kishimotomasshi）

也有網友認為這個生日玩笑開得太過火，直呼「誰會在生日貼文上放1974–2025啊！」儘管該粉專原意只是想表達岸本齊史自1974年出生，2025年是他51歲生日，但圖片設計得「太另類」引起這場虛驚，讓不少鬆一口氣的粉絲慶幸只是烏龍一場，希望岸本齊史好好活下去，繼續帶來更加精采的作品。

