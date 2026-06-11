《火影忍者》：美國總統特朗普使用動漫角色引發日本輿論反彈

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[Donald Trump/Truth Social]

日本對美國總統特朗普（Donald Trump，川普）在社群媒體貼文中使用熱門動漫與漫畫角色的的行為，出現了愈來愈強烈的反彈聲浪。

自今年3月以來，不滿情緒便已醞釀。當時一些動漫粉絲們開始注意到，這位總統不僅使用日本知名動漫角色的圖像，甚至有一次還將自己描繪成這些角色，例如日本漫畫與動畫《火影忍者》中的鳴人（Naruto）、《精靈寶可夢》的皮卡丘（Pikachu）和遊戲王（Yu-Gi-Oh!）等。

目前已有將近2萬人在線上連署請願，主張特朗普並未體現這些角色的價值觀，且將它們用於政治目的，可能侵犯創作者的權利。

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寶可夢（Pokémon） 國際公司已譴責特朗普使用其形象。BBC已聯絡其他版權持有者和白宮尋求回應。

這份呼籲特朗普和白宮尊重日本漫畫的請願書，最初於3月發起，當時有幾則貼文引起部分粉絲注意。

白宮官方X帳號曾發布影片，將美國對伊朗的軍事打擊畫面與《遊戲王》和《七龍珠》（Dragon Ball）的片段剪接在一起。在此之前一天，該帳號還發布一張圖片，上面寫著「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），背景似乎是一張取自《寶可夢 波克比亞（Pokopia）》電子遊戲的畫面截圖。

在西方，日本動漫文化在同樣廣受歡迎。 [Getty Images]

請願書在特朗普於週六在「真相社交」（Truth Social）上分享一段影片後再度引起關注，影片中他將自己描繪成「漩渦鳴人」（Naruto Uzumaki）——這部以年輕忍者努力成為村長為主題的熱門動漫與漫畫的主角。

連署請願的人和網上其他粉絲認為，這些角色向全球觀眾傳達了勇氣、友情與堅持不懈的重要性，而特朗普如此使用它們，違背了創作者的初衷。

一名神奈川縣居民鈴木奈奈（Nana Suzuki，音譯）發起了這份請願。她是一位34歲的自認動漫與漫畫狂熱粉絲，在接受BBC採訪時表示，她覺得自己必須採取行動。

「《遊戲王》的作者高橋和希在沖繩試圖拯救海中溺水者後不幸去世，」鈴木說。「高橋老師那高貴的精神——一個試圖拯救他人的人，以及他作品所傳達的訊息——竟被用在軍事脈絡中，而他已無法親自發聲，這讓我深感悲痛。」

因此，她希望提供一個平台，讓有相同挫折感的人能表達意見，並顯示有多少人關心尊重日本創作者及其作品。

不過，也有一小群粉絲對特朗普使用這些圖像不以為意。譬如，一位X用戶覺得這「很搞笑」，認為這只會讓《火影忍者》獲得更多國際知名度，稱之為世界上最好的免費宣傳。另一位用戶則說：「與其批評這段影片，我更為日本漫畫席捲全球感到自豪，甚至連美國總統都知道鳴人。」

寶可夢國際公司表示，白宮未經許可使用其形象。「我們並未參與該影片的製作或散布，」寶可夢發言人史拉凡蒂·戴夫（Sravanthi Dev）表示。他又說，「我們的使命是讓世界團結在一起，這一使命與任何政治觀點或議程無關。」