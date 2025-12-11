火控雷達照射 中日一觸即發？郭正亮還原真相：他在說謊

小泉進次郎原稱未收到飛航公告，後改口稱照月號確實收到中方提示並回應收到，但未提供充分避險資訊。（美聯社）

日本自衛隊戰機6日遭解放軍戰機雷達照射引發熱議，防衛大臣小泉進次郎表示，事先未收到中方的飛航公告，共軍則公開錄音打臉。前立委郭正亮質疑認為，小泉進次郎就是硬拗、說謊，日方照月號驅逐艦明明有收到通知並回應，就連日媒的報導也指出此一事實。

郭正亮11日在《亮劍台灣》節目表示，日本感到非常不舒服？這種不舒服也是故意的，中國大陸當然要秀肌肉，問題是他是合法的，還用了美國用的字眼，說：我們是「自由航行」，在公海作演訓，哪有違法？

「這是日文的報導，後來人家也看不下去了。」郭正亮指出，日本的護衛艦、照月號驅逐艦收到音頻，用英文這樣回答「I copied your message.（我收到你的訊號了）」，這個是有證據的。然後小泉進次郎的發言，說中國大陸的航母遼寧艦，艦載機的訓練範圍，空域、海域事前都有發表，可是沒有發出「NOTAM」（飛航公告），沒有發出完整的航空情報，「所以我們（日方）不認得你的通報。」

郭正亮直言，這根本就是說謊！日方提到航空情報、航行警報並沒有通報，「我們並沒有認知（原文『認識』，指『識別』）」，這個是絕對的說謊！因為明明就講了「I copied your message.」照月號為什麼不通知日本的指揮部？通知空軍？「你現在看到日本硬拗的本事了！」

郭正亮重申，這個就是典型的硬拗，小泉進次郎不道歉，他第一時間開的記者會，直接說中方用火控雷達照射、鎖定日本的飛機。如果是火控雷達，那就是開戰了！因為被火控雷達鎖定，按下去飛彈就射出去了，速度非常快，若距離是52公里，幾秒鐘就被炸掉了！

