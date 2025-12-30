火控雷達鎖定共艦？海軍：防禦示警

中共圍台軍演，國軍啟動立即備戰操演，53工兵群30日於新北淡水河口實施阻絕演練，在油桶注入燃料，依縱橫向設置，阻斷敵軍的作戰行動。（軍聞社提供）

記者王誌成、孫曜樟∕台北報導

中共對台軍演，國防部卅日表示，多艘共艦、海警船一度進入二十四浬鄰接區，海軍與海巡全程並行監控。針對班超軍艦是否以火控雷達鎖定、驅離共艦，海軍強調，依規定實施必要應對，以防禦性告警為主，不升高衝突情勢。

針對應處規範，作戰及計畫參謀次長室次長連志威中將表示，國軍尊重符合國際公約「無害通過」的船舶，但面對高強度灰色地帶襲擾、意圖侵入二十四浬的共艦，部隊必須採取必要措施，國軍針對十二浬與二十四浬劃分設有不同的授權規範及交戰規則（ＲＯＥ）。

廣告 廣告

關於外傳海軍班超軍艦以火控雷達鎖定、驅離侵入二十四浬的共軍烏魯木齊艦，海軍參謀長邱俊榮中將未正面證實，僅強調海軍按「經常戰備時期突發狀況處置規定」，對進入二十四浬之艦艇採取防禦性告警與必要應對，旨在示警驅離，避免引發衝突。

由於共軍射擊二十七枚多管火箭，是否已達發放防空警報的條件。連志威說明，國軍在突發狀況處置規定已明確規範不同情境有不同發放標準。

他提到有兩種情況。第一，若火箭飛越領空，授權空軍作戰指揮部指揮官運用空中威脅告警系統發放手機簡訊；第二，若飛彈落點危害台灣本島、澎湖地區，同樣授權空作部指揮官發放防空警報，同時以空中威脅告警系統發放簡訊，並回報各級長官、通報部隊進行必要應處措施。