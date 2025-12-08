火控雷達鎖定日本戰機 中國扯被滋擾：駁回交涉！堅決反對嫁禍於人

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，中國大動作反制，中日關係緊張。日本防衛大臣小泉進次郎昨（7）日召開記者會，指控中國軍機在沖繩本島東南方向的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行「雷達照射」，他直指，這是危險的行為，對中方提出強烈抗議。然而，中國外交部卻反控日本戰機滋擾，不接受日方交涉，還提出反交涉，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，完全是別有用心，中方對此堅決反對。

廣告 廣告

小泉進次郎7日凌晨召開記者會，指控中國軍機殲-15在6日從在日本近海航行的航空母艦「遼寧號」起飛後，在沖繩本島東南方向的公海上空，兩度對日本自衛隊F-15戰機進行「雷達照射」。小泉進次郎批評，這是危險的行為，對此感到極其遺憾，已經對中國提出強烈抗議，要求防止此事再次發生。

而日本防衛省也指出，遼寧號在太平洋進行戰機起降訓練，6日從日本沖繩本島和宮古島間通過，自衛隊F-15戰機緊急升空，警戒是否有侵犯到日本領空，自衛隊當時保持距離進行監視，感受到被雷達照射後，仍繼續進行任務。

不過，中國外交部發言人7日回應媒體時卻稱，事實真相十分清楚，日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵查干擾才是最大的海空安全風險，中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。

中國外交部還嗆，當前情勢下，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心，中方對此堅決反對。中國外交部稱，「強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄」。

更多三立新聞網報導

中國殲-15雷達照射日F-15 日澳防長會談重申合作

中國戰機雷達照射日F-15 她喊：第一島鏈正走向更危險的邊緣！

日防相：與那國島擺飛彈3年前制定 北京當時沒跳腳

中國艦艇大量部署東亞海域 日防相：高度關注警戒

