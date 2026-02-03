火星人布魯諾曬Rosé合照 〈APT.〉葛萊美舞台結束後「一起吃披薩」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

第68屆葛萊美頒獎典禮於美國時間2月1日登場，BLACKPINK成員Rosé攜手火星人布魯諾（Bruno Mars）以合作歌曲〈APT.〉開場演出，兩人同台火花十足，瞬間點燃全場氣氛。雖然最終未能抱回獎座，但精彩舞台與演出後互動，在典禮結束時依舊是討論焦點。

火星人布魯諾於今（3）日在IG發文分享心情，透露在表演結束後，和Rosé一起去吃披薩，語氣輕鬆又帶點玩笑。（圖／翻攝自Instagram）

火星人布魯諾於今（3）日在IG發文分享心情，幽默寫下「Count on me and Big Bad Rosie to be eating a pizza after a show！」透露在表演結束後，和Rosé一起去吃披薩，語氣輕鬆又帶點玩笑。他也在文中向葛萊美主辦單位致謝，感謝能獲得這次舞台機會，並恭喜所有得獎者。

貼文中提到的「Big Bad Rosie」被不少粉絲解讀為火星人布魯諾對Rosé的親暱稱呼，留言區迅速湧入大量回應，直呼兩人私下互動好甜。事實上，兩人在頒獎典禮開場亮相時就話題不斷，Rosé還俏皮親了火星人布魯諾臉頰，並高喊「Ladies and gentlemen, big bad Rosie！」瞬間炒熱現場氣氛。

〈APT.〉音樂一響，Rosé氣場全開，以金色短捲髮、露出腰線的造型登場，演出過程中，她再度親吻火星人布魯諾臉頰，引發全場尖叫聲連連。此次〈APT.〉入圍最佳流行團體／組合、年度歌曲與年度製作三項大獎，儘管最後未能得獎，兩人的舞台表現仍獲得不少粉絲肯定，認為這次的表演話題度已經「贏麻了」。

