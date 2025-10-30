「火星任務十週年」特展 東海大學於科博館展現太空生存研發成果

《圖說》台中市副市長鄭照新參觀「火星任務十週年特展」。

【民眾網諸葛志一台中報導】東海大學攜手國立自然科學博物館、國家太空中心推出「火星任務十週年特展」，首度亮相太空生存研發成果，包含以塑膠作為火箭燃料與太空材料、肌少症食品研製為太空人的保健食品、畜牧機器人將成太空殖民的食物生產工具等前瞻技術，帶領民眾一窺太空生活的未來樣貌。

東海大學與科博館共同舉辦的全國火星任務競賽邁入第十年，在國科會、教育部高教深耕計畫支持下，今年與國家太空中心合作，特別推出全國首場「火星任務特展」，展覽內容包含未來科學、太空材料、碳捕捉與永續環境、畜牧機器人、太空醫學及食品、明日城市建築與宇宙新秩序等領域，呈現太空教育、科學與產業融合的發展量能。

《圖說》「火星任務十週年特展」，首度亮相太空生存研發成果。

台中市副市長鄭照新於開幕式表示，NASA指定使用的太空梭螺絲與重力手把皆出自臺中精密工業廠製造，傳統產業只要結合太空也能成為台灣的傳奇產業，有機會在全球太空產業中占有一席之地。

東海大學副校長張嘉修表示，此次特展融合理工及生態科學、建築、社會科學等跨域能量，全方位思考火星生存挑戰，期望讓青年不僅理解未來，更能參與未來的建構，也藉此展讓更多人認識太空、理解科學的教育意義。

《圖說》台中女中、彰化女中及東大附中學生解說團，展現太空教育向下扎根的成果。

計畫主持人暨生科系教授趙偉廷也指出，此次特展展出至11月16日，除了呈現東海在火星生存研究上的研發成果外，亦展出國家太空中心的入軌火箭、福衛9號與獵風者號實體模型，以及科博館珍藏的火星隕石，讓民眾能真實感受台灣太空科技的發展進程，現場更有台中女中、彰化女中及東大附中學生解說團，展現太空教育向下扎根的成果。

「科學不只是冷冰冰的技術，而是與生活緊密相連的智慧。」科博館黃文山館長表示，本次展出從火星隕石到火箭與衛星模型，讓民眾真切感受台灣太空科技的進展，更包含火星上的社會規劃、經濟分析等人文議題思考，這些都是科博館教育想要傳達的理念。國家太空中心鄭琮生總監也表示，太空科技已成為國家競爭力，期待透過教育扎根與跨域合作，培育更多具備太空視野的未來人才。