火星冒出奇異巨石！NASA也震驚：不排除是「陌生訪客」

國際中心／倪譽瑋報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）分享在火星上的新發現，毅力號（Perseverance）火星探測器找到一塊怪異的大石頭，其成分是火星上少見的鐵、鎳，在周遭的岩石中顯得不尋常，讓NASA直呼「我們中間的陌生人？」判斷它可能是來自太陽系其他地方的訪客，科學家相當驚喜，目前正在查驗，該怪石是否為少見的鐵隕石。

火星發現奇異岩石 NASA驚見材質、大小均獨特

據外媒《ScienceAlert》報導，11月底NASA分享探測成果，毅力號探測器9月在火星耶澤羅隕石坑（Jezero crater）發現一塊奇異岩石，寬約80公分，它在一旁低矮的石頭中顯得巨大，還有著獨特的風化紋路，因為和周遭截然不同，而被選為研究對象。

廣告 廣告

毅力號利用其搭載的超級相機（SuperCam）觀測該石頭後，發現它確實「非比尋常」，石頭富含鐵和鎳，這些物質在火星上並不常見，NASA判斷它可能是來自遙遠外太空的訪客，幽默地表示「我們中間的陌生人？」並將這塊異常岩石命名為「Phippsaksla」。

火星怪石可能很古老 是否為「鐵鎳隕石」待驗證

《ScienceAlert》指出，鐵鎳隕石（iron-nickel meteorites）與石質（stony）隕石相比較為罕見，它們通常由大型小行星的核心形成，被認為是古老小行星的碎片；NASA也認為，鐵鎳材質的Phippsaksla可能「形成於太陽系的其他地方。」

過去好奇號（Curiosity）曾在蓋爾隕石坑（Gale crater）內發現鐵鎳隕石，耶澤羅隕石坑與蓋爾隕石坑的年齡相近，Phippsaksla可能也是隕石，但研究團隊需要進行更多調查才能確認，為本次研究撰文的普渡大學學者坎迪斯（Purdue University）提出「如果Phippsaksla真的是隕石，代表毅力號可加入到探測火星岩石碎片的行列中了。」

資料來源：NASA

更多三立新聞網報導

一堆人不知！羽絨外套「穿錯恐更冷」 最保暖穿法曝

不要去日本！中國宣布「赴柬埔寨將免簽」 中網愣：我不去

這縣市執法更嚴了！鎖定「4大交通違規」 小心噴12萬

「獵龍黑狗」大戰綠鬣蜥 10秒內就解決！牠叼著戰利品飛奔

