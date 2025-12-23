火星四濺驚醒夢中騎士 警一通電話揭開幕後真相

▲騎士愛車更是傷痕累累。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員張國峰於日前晚間6點多獲報，前往東區旱溪街處理一起交通事故，報案人為28歲的夏姓女子，她向警方表示，當天下午準備出門上班時，赫然發現愛車左側車身出現大片損傷。由於平時車輛皆停放於自家車庫，研判不太可能無故遭人擦撞，回想後才懷疑，可能是在前一晚與友人夜唱期間，愛車曾遭不明車輛碰撞；但因夜唱結束已近凌晨4點，當時疲憊不堪，才未即時察覺車輛受損。

員警隨即陪同夏女調閱周邊監視器釐清案發經過，在熱心店家協助下，成功鎖定關鍵影像。畫面顯示，凌晨2點半左右，一輛機車行經該處時逐漸偏向路旁停放的車輛，隨後發生碰撞，騎士當場摔車並滑行一段距離後才停下，機車與地面摩擦還激起火星，巨大聲響也引起附近民眾注意並上前關心。騎士沒多久便起身將機車扶起，檢視機車及身體狀況大致無礙後，便在眾人圍觀下離開現場。

警方循線追查，鎖定33歲的高姓女子疑為肇事騎士，並通知其前來說明。高女到場時身上仍留有受傷痕跡，她表示，當時係下班返家途中，因太過疲憊騎車時不慎睡著，直到摔車後才驚醒，當下誤以為只是自摔，才會直接離開現場；直到看見對方車輛受損情形，才驚覺事態嚴重，並深感愧疚。警方依據《道路交通管理處罰條例》第62條，對高女肇事後未依規定處置之行為依法舉發，並協助夏女處理後續賠償事宜，讓被害車主十分感謝。

警方呼籲，駕駛人若察覺自身出現精神不濟情形，應立即尋找安全處所停靠休息，切勿勉強上路，以免釀成難以挽回的憾事。另提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場配合處理，切勿因自認情節輕微而逕自離去，以免面臨更嚴重的法律責任，影響自身權益及他人安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）