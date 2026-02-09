火星家園2.0來了 華晨宇拿下三塊地辦演唱會：有吃有喝有玩

大陸知名流行音樂歌手華晨宇「火星演唱會」8日深圳迎來收官演出，他在舞台宣布重磅消息：他拿下三塊地作為演唱會地點；他說「我們在一個四季如春的地方拿下了三塊地啊！演唱會啊，有吃有喝有玩啊，甚至還有我們溫暖的房子」。

華晨宇自出道以來，創作與才華被歌迷形容是「火星人」，他也將這概念變成演唱會風格；綜合媒體報導，華晨宇「火星演唱會」巡演均以樂園形式演出，除有大型舞台設計，還有各種沉浸式舞台、煙火效果等，務必讓歌迷嗨到最高點。

但每次的開唱，要找地租地、搭建舞台，不計其數的精心布置，不僅耗費多日，也是一筆不小的開銷；向來寵粉的他，近日在演唱會上宣布拿下三塊地，未來不再自行租地、搭舞台，直接就能開唱。「火星家園2.0來了」的消息立刻衝上熱搜，「造夢8年終如願，專屬烏托邦將啟封」。

據悉，微博瘋傳華晨宇在演唱會聊天的片段，他說「我們在一個四季如春的地方，拿下三塊地啊！演唱會啊，有吃有喝有玩啊，甚至還有我們溫暖的房子」；華晨宇接著表示，「我們共同都是火星的一份子，我希望接下來找個機會，我也可以通過直播啊或者是...探討一下，怎麼把我們家裝修得漂亮一點」說完後，全場歌迷尖叫聲不斷。

華晨宇2013年選秀節目「快樂男聲」出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下；2026年的火星演唱會門票開售瞬間即被搶購一空，尤其是他的生日場，數萬張票在一秒內售罄，令無數粉絲感嘆「搶票如登天」。

