火星狂墜! 高雄興建中30層豪宅大樓火警 消防爬26樓救

南部中心／鄭兆佐、鄧山田、張可倫 高雄市報導

高雄鼓山區華榮路一處新建案工地，23日凌晨發生火警，由於起火點在26樓，火勢猛烈，濃煙不斷竄出，隔壁大樓住戶怕被波及，一百多戶居民疏散，消防隊不只出動雲梯車，消防弟兄更是背著35公斤的水帶，狂爬26樓，拉水線搶救，幸好大火在2個小時後撲滅，沒有人受傷。

高雄興建中30層豪宅大樓火警 消防背25~35公斤裝備爬26樓

工地建案起火，附近大樓上百住戶，深夜疏散到公園等待。（圖／民視新聞）

工地建案頂樓，燃起熊熊大火，黑夜中，整棟建築變成巨大火柱，高雄鼓山區華榮路和文信路口，正在興建的大樓，26樓頂樓突然起火，就怕火舌延燒到隔壁住宅大樓，上百名住戶，立刻廣播疏散。隔壁大樓住戶：「我們就是有聽到爆炸聲，我們還以為是天冷掉瓷磚，我們大樓就有人在喊了。」「東西掉下去的聲音，砰一聲，趕快開窗戶看，就看這邊這棟在燒。」隔壁大樓住戶：「就聽到趕快起床啊，你看上一次香港那個事件，也是很可怕。」住戶嚇壞，就怕變成香港宏福苑翻版，睡夢中全逃出來，撤離到附近公園。由於起火點在頂樓，搜救難度高，雲梯車從大樓外側，設法靠近射水，但雲梯車到不了的樓層，得靠25名消防弟兄背著沈重裝備，進入火場，徒步爬上26樓，一層層佈水線灌救。

廣告 廣告

高雄興建中30層豪宅大樓火警 消防背25~35公斤裝備爬26樓

空拍畫面來看，26樓頂樓起火，火勢相當驚人。（圖／翻攝畫面）

高市消防第二大隊第二中隊長林政寬：「那可能燒一些雜物及模板之類的，起火燃燒，是我們逐層從1樓佈到26樓，梯間佈線的話，可能會比較費一些時間。」空拍畫面來看，火勢相當驚人，頂樓全面陷入火海，花費大約兩小時，火勢撲滅，幸好無人受傷，只是這場大火救援難度，堪稱消防員體力大考驗。高市消防中華分隊長陳友銘：「至少有25人以上要爬到頂樓，那粗估裝備會落在25到35左右的一個公斤數，爬到11樓以上，一定會陸陸續續，體力一定會有消耗。」起火的建案，目前實價登錄一坪約47萬起，一戶1800萬起跳，目前停止施工，勞工局表示，若有違反職安法，將處最高30萬罰鍰，這次幸好消防同仁訓練有素，沒釀成更大災情。

原文出處：高雄興建中30層豪宅大樓火警 消防背25~35公斤裝備爬26樓

更多民視新聞報導

OnlyFans女星當街遭綁！行車紀錄器全拍下 墨國女性安全亮紅燈

不捨勇消殉職！鋼鐵爸諾「新北消防殉職喪葬全程無償」：願這份承諾備而不用

貢寮金沙灣嚴重事故！轎車墜落3米深河道「兄OHCA、弟受傷」

