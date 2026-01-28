火星真的有生命？NASA拋出的「最強證據」引發關注：這次真的不一樣

國際中心／唐家興報導

美國太空總署的「毅力號」火星探測車在火星拍攝到暱稱為「切亞瓦瀑布」的岩石。（圖／翻攝自維基百科）

「火星生命」是否存在，決定了人類是否為宇宙中的孤兒！科技狂人馬斯克（Elon Musk）在近期影片中語氣堅定地表示，2026年將是奠定未來百年人類走向的關鍵時刻。隨著SpaceX旗艦級火箭「星艦」（Starship）全新 V3 架構曝光，馬斯克已鎖定 2026 年底趁著火星軌道窗口開啟，啟動首艘無人星艦任務。然而，正當人類籌劃「搬家」之際，美國航太總署NASA曾經公布火星車在耶澤羅隕石坑挖到一塊長滿「豹斑」的神祕岩芯，再度引起關注，因為這或許就是火星真的有生命的證據。

【星艦 V3 戰力曝光！馬斯克 2026 梭哈火星計畫】

人類距離多行星文明又近了一步！2026 年 1 月，馬斯克的航太帝國SpaceX迎來關鍵轉折。為了挑戰更高的發射頻率，馬斯克已全面升級硬體，目標在今年底啟動無人火星探測。儘管過去試飛面臨諸多挑戰，馬斯克對「2026 火星計畫」意志堅定，這場計畫不僅是為了測試登陸技術，更是為了回應一個終極問題：那片荒涼的紅土地，真的適合生命生存嗎？

馬斯克表示，目標在今年底啟動無人火星探測。（圖／翻攝自X平台 @elonmusk）

【火星岩石驚現「豹斑」！專家：像微生物留下的指紋】

就在馬斯克積極造箭的同時，NASA的毅力號（Perseverance）已搶先一步傳回驚人證據。一塊代號為「切亞瓦瀑布」（Cheyava Falls）的岩石樣本引起轟動，其表面布滿了深色邊緣、淺色中心的特殊「豹斑結構」。

紐約州立大學石溪分校科學家胡洛維茲（Joel Hurowitz）在 2025 年 9 月的《自然》期刊中指出，這種斑點在地球上通常是微生物代謝後的產物。簡單來說，這就像是細菌為了生存、進行化學反應後留下的「指紋」，極具生物暗示性。

代號為「切亞瓦瀑布」（Cheyava Falls）的岩石樣本引起轟動。（圖／翻攝自維基百科）

【有機分子＋能量來源！簡直是外星生命的「豪華餐盤」】

這塊「豹斑石」不僅長得怪，內部成分更讓科學家看傻眼。NASA毅力號計畫科學家法利（Ken Farley）形容，這塊岩芯同時偵測到了有機碳、磷和硫。在地球生物圈中，這些元素就是微生物最強的「行動電源」與營養來源。

科學家打趣地說，這塊石頭看起來就像是外星生物曾開過派對後「吃剩的餐盤」。且該區域曾有古代河流匯集，水流、有機物加上能量來源，火星曾有生命的機率已達到史無前例的新高度。

【火星快遞 2030 見分曉！馬斯克與 NASA 的跨時空合作？】

雖然馬斯克想載人登火星，但要斷定「火星有無生命」，唯一的終極辦法就是將這些豹斑石運回地球，透過頂尖顯微鏡進行「驗屍」。

目前中國計畫在 2030 年前後完成採樣返回；而NASA與歐洲太空總署則預計於 2030 年代中後期接棒。馬斯克的強大載重能力，未來極可能成為這場「火星快遞」的關鍵推手。真相近在咫尺，全人類都在等待那最後一哩路的跨越！

