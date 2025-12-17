火流星劃破台東南橫夜空 4K即時影像系統清晰捕捉

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣南橫公路埡口地區，在昨(16)日晚間近8點時，出現一顆極為明亮的「綠色火流星」瞬間劃破夜空，光芒萬丈，全程都被縣政府架設於此地的4K即時影像系統清晰捕捉，畫面壯觀，引起網友熱烈討論。

縣府交觀處表示，根據即時影像記錄，這顆火流星大約出現在昨晚7點47分左右，從畫面中的東南方向夜空閃現。最初它僅是一道細長的白色光線，但在進入大氣層後，瞬間爆發出極強的亮度，轉變為一顆耀眼的青綠色光球。這顆火流星的亮度驚人，甚至短暫照亮了下方的雲海和山景，彷彿夜空中的一場小型「煙火秀」，在劃過天際數秒後才逐漸消失，留下了令人震撼的畫面。

廣告 廣告

捕捉到此次奇景的畫面，來自台東縣政府在南橫埡口地區設置的4K即時影像系統。該系統位於南橫公路最高點、海拔約2722公尺的埡口大關山隧道附近。由於地處高海拔且光害極少，這套即時影像不僅在白天能讓全球民眾同步欣賞南橫壯麗的日出雲海景觀，夜間更能完整捕捉到浩瀚無際的燦爛星空，已成為熱門的線上追星景點。 透過即時影像，讓民眾不必舟車勞頓上山，就能輕鬆欣賞到流星雨、彗星，甚至是這次罕見的火流星等各種天文奇景。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

