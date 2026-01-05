火流星劃過天際！煙塵持續超過3分鐘 炫爆畫面罕見曝光

屏東縣滿州國小流星監視器5日清晨5時21分紀錄到一顆火流星，閃亮整個天空，流星煙塵持續超過3分鐘。（台灣親子觀星會、滿州國小流星監視器提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣滿州國小流星監視器今（5）日清晨5時21分紀錄到一顆火流星，閃亮整個天空。屏東星空大使施世治表示，這顆火流星除了亮度很亮，最特別的是它造成的流星煙塵，持續超過3分鐘以上，他肉眼沒有看過煙塵持續這麼久的火流星，「真是炫爆了」。

施世治指出，這顆火流星從天頂往東偏南方飛行，應該是屬於象限儀座流星雨，象限儀座流星雨是從12月28日到隔年1月12日，今年極大期是1月4日清晨5點左右，但這顆火流星是在5日上午5時21分劃過天際，滿州國小頂樓的星空站南方監視器和星空魚眼，紀錄得非常清楚，最特別的是流星煙塵，持續超過3分鐘以上，是很少見的現象，實在太壯觀了。

施世治表示，屏東縣政府交通旅遊處去年辦理了一年的星空旅遊活動，並由他帶領數10位經過培訓合格的星空導覽解說員，進行天文的導覽服務，發現會參加星空旅遊活動的鄉親素質很好，而且還不少國際遊客，小米縣長也覺得星空旅遊是很值得開發的遊程，「觀星首選，就在屏東」。

滿州國小全天流星監測方案，是由退休校長、屏東星空大使施世治引介台灣親子觀星會與學校合作，縣府教育處提供設備經費補助，購置全天魚眼火流星監視設備及軟體，台灣親子觀星會提供流星監視器資源與技術協助，在滿州國小頂樓建置施工、電腦流星分析設定、流星資訊檔案整理，並在學校網頁進行直播。

位於玉山國家公園塔塔加地區鹿林前山的鹿林天文台，南向攝影機也清楚紀錄到這顆火流星。鹿林天文台指出，火流星是亮度極高的流星，通常代表較大的流星體進入地球大氣層，過程中因劇烈摩擦而發出耀眼光芒，有時甚至會伴隨碎裂或爆閃。

鹿林天文台指出，在流星光芒結束後，還留下了清晰可見的流星痕，是流星體高速通過大氣層後，在高空留下的電離氣體與塵埃雲。這些物質會在高空風場的作用下逐漸扭曲、擴散，持續數秒至數分鐘。

