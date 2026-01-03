即時中心／温芸萱報導

高雄市大社區一處鐵皮民宅昨（2）日清晨4時許傳出火警，警消獲報趕抵時火勢猛烈、濃煙密布，約26分鐘後才撲滅。有5人及時逃生，但剛新婚8個月的22歲尤姓男子與20歲謝姓妻子受困房內。家屬一度想衝入救人，卻被大火阻擋，只能聽見夫妻拍打門窗、呼救聲逐漸消失。消防進屋搜救，尤男意識不清送醫插管治療，謝女則不幸身亡。初步在房內發現精油、機油等易燃物，起火原因仍待調查釐清。

高雄市大社區一處鐵皮搭建的民宅，昨日清晨突然傳出火警，釀成一對新婚夫妻一死一重傷，天人永隔。罹難的是妻子，丈夫則因傷勢嚴重，目前仍在加護病房搶救中，令人不勝唏噓。

廣告 廣告

這起火警發生在清晨4時15分左右，濃煙與火舌迅速吞噬屋內空間，警消獲報後調派大批人車趕赴現場灌救，火勢直到4時41分才被控制。當時鐵皮屋內陷入一片火海，周遭瀰漫刺鼻煙霧，救援行動一度受阻。

事發當下，屋內包含父母及親友在內共5人成功逃生，但年僅22歲的尤姓男子與20歲謝姓妻子未能及時脫困。家屬見狀焦急萬分，曾試圖衝回屋內救人，卻因火勢猛烈被迫退回，只能眼睜睜聽著屋內傳出夫妻拍打門窗、急切呼救的聲響，隨後聲音逐漸消失。

消防人員確認仍有人受困後，冒險進入火場搜救，最終在屋內發現尤男時已意識模糊，緊急送醫插管治療；謝女則不幸未能逃出，葬身火窟，遺體嚴重燒毀，只剩下一具焦屍。

初步調查顯示，起火的夫妻房間靠近窗戶處，堆放有精油、機油等易燃物品，現場同時發現電腦電線仍插在插座上，是否與電線走火因素有關，或另有其他引燃原因，仍需火調人員進一步鑑識釐清。





原文出處：快新聞／火海傳拍打求救聲！高雄新婚夫妻天人永隔 1死1傷

更多民視新聞報導

冷吱吱！今晨最低溫僅6.5度 全台19縣市低溫特報

不可以不澀澀！中國挽救少子化 元旦起「保險套、避孕藥」課13%稅金

心裡有鬼？三重暗夜車禍「肇事男拒絕酒測」 遭罰18萬並吊銷駕照

