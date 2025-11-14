火海吞噬廠房！台南安定區工廠大火「濃煙沖天火勢延燒中」 環保局籲民眾緊閉門窗勿靠近現場
台南市安定區中榮里一處工廠，今（14）日下午約4時54分，突發火警，現場火勢猛烈，整棟廠房陷入全面燃燒，並冒出大量濃煙直竄天際，引起附近居民關注，目前火勢仍持續控制中，消防人員正積極防止火勢擴散。
台南市消防局接獲通報後，立即調派多輛消防車與人員趕赴現場進行灌救。初步了解，起火的建築為一家從事廢水處理工程的工廠，目前並未發現廠內存有危險物質。
市府呼籲，鑑於火場周邊煙霧密布，提醒民眾勿前往圍觀或靠近，以策安全。起火原因與實際燃燒面積仍待後續調查釐清。同時，台南市環保局也發布公告指出，目前風向為北風，可能受影響區域包括安定區、新市區、安南區與永康區。
除此之外，為避免吸入煙霧影響健康，呼籲上述地區民眾關閉門窗，減少外出，如需出門請配戴口罩並加強自我防護。消防局與相關單位正持續監控火勢發展，後續將針對事故原因及損失進行詳細調查。
看更多 CTWANT 文章
獨／八旬母心碎送癱兒「去媽祖那邊…」 辯護律師揭秘：本想一起走
紀卜心「拍影片打翻食物」遭轟浪費 反嗆網友：你看電視劇會這樣問？
獨／老婦悶殺癱瘓兒理由曝！法官動容求總統赦免 她悲嘆自己沒資格
其他人也在看
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 1 天前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。中時新聞網 ・ 14 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 1 天前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 1 天前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 1 天前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
泰關三年.緬甸KK園金主「送中」 緬甸詐案.陸批美「黑吃黑」
位於緬甸、柬埔寨的詐騙園區，近年來陸續傳出誘拐綁架受害者參與詐騙，受害者遍及亞洲甚至全球。其中惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主，中國商人佘智江，在經歷泰國三年關押後，週三(11月12日)由泰國引渡至中國受審。至於KK園區，近期則遭緬甸軍方爆破拆除，但類似的詐騙園區在周邊仍有許多個。至於另一名來自中國的詐騙主嫌陳志，上月中不但遭美英制裁，美方更沒收陳志犯罪所得，總計12萬枚比特幣。北京當局近日發表報告，質疑美方沒收的比特幣恐涉及「國家級駭客組織」的「黑吃黑」行動，案件可能演變為中美之間的角力。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產
[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
澎湖最大！馬公「北辰市場」凌晨遭祝融 駭人畫面曝光了
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導澎湖縣馬公市最大菜市場「北辰市場」今（13）日凌晨發生火警，多個攤位陷入火海，所幸消防人員迅速趕抵、控制火勢，未傳出人員傷亡。民視 ・ 1 天前
8旬婦涉悶死癱瘓50年兒 石崇良：我支持總統特赦
（中央社記者沈佩瑤台北13日電）一名8旬婦疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請總統特赦。衛生福利部長石崇良今天說，「我支持總統特赦」，此案反映出對照顧者的支持需要做更多。中央社 ・ 1 天前
「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉助詐團「洗錢億元」！北院裁定羈押
台北地檢署偵破一起重大詐騙案，知名麻辣鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌協助詐團洗錢，短短四個月內18名被害人遭詐9億元，其中逾億元贓款流入蔡閔如旗下9家公司，她今（13日）凌晨遭北院裁定羈押。中天新聞網 ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑。王家二女婿今天表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
閃兵遭起訴！坤達「被求處2年8月徒刑」回應了 10字洩真實心聲
藝人閃兵案擴大，自王大陸被查獲後，檢調深入查並搜索約談，已發動共三波搜索，據傳還有第四波，近期有許多藝人主動到案自首，包括阿達、薛仕凌等人，目前全案涉案藝人已達17人。新北地檢署先前已起訴王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人，今（14日）再起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，建請法院量處2年8月徒刑。對此坤達也透過經紀人回應11字：「深切反省，一切配合司法。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女闖無人旅社休息.手機充電 業者提告「法院判拘役20天」
台南市 / 綜合報導 有民眾闖入台南一家無人旅社，在一樓休息區休息並讓手機充電，類似狀況還不只一起，疑似有民眾記住大門密碼，看準無人旅社沒有管理人，就輸入密碼進入，但這樣的行為已經違法，一名周姓女子被業者提告，台南地方法院，依侵入住宅判，拘役20天，得易科罰金。監視器畫面拍下，無人旅社大廳，一名男子推出門，要外出，結果身穿紅衣女子，趁這時候走進來，在一樓充電休息，業者報警處理，業者說：「剛剛有人出去，他就從旁邊走進來。」疑似看中無人旅社，平時沒人在現場管理，就趁機溜進來休息，但這邊還是屬於，管制出入的旅宿場所，一般人不可以任意進入，附近鄰居說：「都會有人開車來，住裡面休息，(擅自闖進去)這樣不好啦，要問清楚啦。」租客說：「會給密碼，房號，(就按密碼進去？)，對，這可能是管理方式的問題。」事情發生在台南，這名周姓女子，趁有房客出門時，進到無人旅社休息區，充電休息，其中一間業者不堪其擾，對周姓女子提告，台南地方法院依侵入住宅判，拘役20天得易科罰金，但類似案件不只一次，疑似也有民眾，記住無人旅社大廳密碼，擅自回到大廳休息，像另類的寄生上流，讓業者很困擾。律師洪銘憲說：「無故進入他人之住宅，處一年以下有期徒刑(拘役或9000元以下罰金)，所謂無故，就是未得法益處分權責之同意，而進入他人建築物。」台南第五分局公園所長王瑞勳說：「行為人涉及無故侵入住宅罪，現場將周女帶回偵辦，依侵入住宅罪嫌送辦。」看準無人旅社，平常沒管理人在，沒要住房，卻擅自闖進大廳休息，行為已經違法，警方也建議業者，定期更換密碼，避免類似事情再發生。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
韓國瑜談沈伯洋事件「驚吐這句」 王義川開嗆：格局比較Low
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要讓別人吃藥。民進黨立委王義川說，韓國瑜這種說法在格局上比較Low（低）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸媒曝八炯工作室細節！地址、成員全揭露 給「迷途知返」機會
台灣知名網紅八炯、閩南狼遭大陸福建省泉州市警方懸賞通緝，陸媒披露，其中警方已掌握八炯「攝徒映像工作室」地址、成員等細節，但未對這些成員通緝，是希望給予「迷途知返、改過自新的機會」。中天新聞網 ・ 1 天前
張綱維涉掏空遠東航空 二審仍判刑合計15年
遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航近36億元，一審判張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分一年徒刑。台灣高等法院今天維持張綱維14年徒刑，另有一年得易科罰金之刑，可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前