火海吞城！澳洲維多利亞州130棟建物燒毀 3人失蹤4萬戶斷電

維多利亞州朗伍德地區山火延燒，多棟建築物陷入火海，濃煙密布。（圖／翻攝自X，@CCTVAsiaPacific，下同）

澳洲維多利亞州正面臨近年來最嚴峻的山火災情，因極端高溫與強風引發大規模火災。當地政府宣布全州進入「災難狀態」，並對全境實施全面禁火令。目前已確認至少有超過130座建築物被焚毀，約4萬戶家庭及商業用戶停電，數以千計居民被迫撤離。

消防人員在攝氏40度高溫下持續搶救火場，與時間競賽。

根據《NewsWire》等外媒導，維州緊急事務總署（Emergency Management Victoria）表示，截至1月10日週六中午，州內仍有67處火點燃燒，其中10處失控，火災警告覆蓋超過80萬公頃土地。州長艾倫（Jacinta Allan）表示，此次災難已超出常規處置範圍，緊急動用災難狀態法令賦權救災人員強制撤離與交通管制，「保護生命是我們最優先的任務」。

廣告 廣告

尤以中部的朗伍德（Longwood）火場最為嚴重，該區持續受風勢推動，火線迅速擴散，已造成至少30座建築物焚毀，包括農舍與葡萄園，並造成3人一度失聯。維州政府稍早證實，失聯的三名成年人已於朗伍德東部地區平安尋獲。

民宅遭山火吞噬，居民透過監視器目睹家園被焚毀，場面哀傷。

火災導因多與閃電觸發有關，專家警告，乾燥天氣結合高溫雷擊，將可能引爆更多新火點，對尚未受災地區構成進一步威脅。消防部門呼籲居民密切關注官方發布的撤離與安全警告，避免貿然返回危險區域。

維州本週經歷逾攝氏40度高溫，導致山火風險進入「災難級」。據官方統計，火勢已吞噬超過30萬公頃林地，相當於74萬英畝，其中魯菲（Ruffy）地區至少有20棟民宅損毀。除了民宅與農地損失，南部部分地區甚至出現數百隻幼蝙蝠因高溫死亡的情形。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）亦於坎培拉的全國情勢應變中心發表聲明，呼籲國民遵從當局指示，「這是展現澳洲人韌性的時刻，也提醒我們應正視極端天氣對生活的衝擊。」他強調，聯邦政府將持續與各州合作，提供所需支援與後續心理健康協助。

當局並指出，受火災影響，維州境內多處公園與露營地已緊急封閉，包括東吉普斯蘭（East Gippsland）、阿爾派恩郡（Alpine）及霍舍姆（Horsham）等18個地方政府轄區均已納入災難狀態範圍。此外，部分消防人員在救災期間不幸受傷，其中包括一名在Ruffy地區奮戰時手部遭嚴重燒傷者，以及另有一人因醫療突發狀況送醫治療。目前救災人力仍持續增派，當局並重申嚴格執行全面禁火令，要求所有民眾遵守防火規定，切勿引燃任何火源，以防釀成更大災情。

州長艾倫宣布全州進入災難狀態，呼籲民眾配合緊急撤離措施。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔8／中榮神外非法手術廠商背景起底 疑一人公司經營醫材批發、零售

噁爆！媽媽拍下孩子「尿布扔海底撈火鍋」 知情人揭：上一個賠慘了

學姐黃瀞瑩升格當媽！曬一家三口幸福照 柯文哲獻祝福