火海奪命！高雄三合院祝融 91歲老翁受困命喪火場

高雄市田寮區和興路一處三合院今（11/6）下午發生火警，屋主91 歲的父親受困來不及逃命，魂斷火場。讀者提供



高雄市田寮區今（11/6）下午發生火警，消防局獲報後，即出動14車、35人趕抵現場搶救；起火地點為和興路上一處一樓瓦房三合院，火勢猛烈、濃煙竄天，搜救人員在現場發現一名高齡91歲的老翁，確認已明顯死亡，未送醫。起火原因目前正由消防局鑑識單位進一步調查釐清。

消防人員於今天13時19分 獲報在田寮區和興路發生火警，消防局出動14車35人前往搶救，現場為一棟三合院瓦房建築，火勢猛烈，濃煙不斷竄出。

消防人員在13時37分將火勢控制，並於13時48分撲滅火勢，搜救人員在屋內發現一名高齡91歲已明顯死亡的老翁，死者卻認為屋主何男的父親。

廣告 廣告

據了解，老翁平時住在該處，屋主則表示起火位置疑為住家旁的雜物間，平時無人居住，起火原因尚不明。

湖內警分局指出，員警已在現場進行交通疏導與警戒，呼籲民眾勿圍觀，讓消防人員能順利救災。火警詳細起因，仍待消防局鑑識單位進一步調查釐清。

更多太報報導

警臥底抓色情按摩 尬遇女服務生「直搗要害」：硬了怎不給我用？

逼青蛙跳、胸口碎大石！林園虐童3園全解約、8人停職 教育局急補破網

高雄惡男太囂張！他前鎮家暴女友、鼓山辱警恐嚇父 兩週連犯遭逮收押