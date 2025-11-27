火瀑布連燒七棟 強風煙囪效應奪命元凶1／棚架工人吸菸釀禍？ 香港消防處揪「2不尋常」

香港大埔宏福苑社區，昨天(11/26)下午發生火災，火勢在短時間內蔓延7棟大樓， 關於起火原因，警方形容火勢蔓延的速度極不尋常，尤其發現窗戶被貼上易燃的「發泡膠板」。此外，不少香港民眾指控，火災很可能與工人在施工地吸菸有關。

工人在棚架內吞雲吐霧，似乎完全沒有注意到自己的行為已經被人拍下。拍攝民眾：「先生，你又在這裡吸菸啊！」26號下午，香港大埔宏福苑社區大火，有網友懷疑火警和裝修工人抽菸有關。

香港宏福苑居民 ：「之前我看到他們(工地工人)吸菸，我有跟他們說過叫他們不要吸菸，但是很難控制啊！」施工地點也被拍到菸頭被隨地亂丟，而香港消防處則表示，在火災現場發現兩處不尋常情況。

首先是發現大樓外牆的保護網、防水帆布和塑膠布等物料，起火後的蔓延速度明顯比合規格的材料要快，此外，玻璃窗上還貼著易燃的發泡膠板。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒：「未波及的大廈裡面，每層樓電梯大堂窗外，發現有一些發泡膠包覆，大家都知道發泡膠是非常易燃的物品。」另外，雖然建築外部是採用香港傳統的竹棚鷹架，但有工程人員分析，乾竹其實不具有瞬間助燃的功能。

上海防災救災研究所副所長韓新：這次宏福苑的維修工程，雖沒有被明確禁止使用竹棚架，但工程方應該是沒有遵守防火標準，可能使用非阻燃防護網，卻沒有清理棚架周邊的雜物，可以初步判定是屬於違規使用，而不是竹棚架本身的材料問題。」

網路上也流傳出一段內部畫面，棚架正在燃燒，拍攝者因為濃煙燻嗆，關上窗戶仍止不住咳嗽，警方與消防處強調將全面調查，以釐清火災起因並追究相關責任。

