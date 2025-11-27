火瀑布連燒七棟 強風煙囪效應奪命元凶3／搜救地下室倒臥電梯口 37歲消防員何偉豪殉職

一名消防員救災時不幸殉職。（路透社）

香港宏福苑大火，37歲的何偉豪，是第一批衝到現場的消防員，卻在進入地下樓層救火後，不幸殉職。 他其實原本在當警察，後來轉行當消防，有9年資歷。沒想到26日晚上出任務，卻再也回來不了。 香港消防處網頁，轉為黑白色，表達哀悼；也有同仁含淚向何偉豪喊話，可以收工了。

擔架上遺體被抬出來，其他消防弟兄悲痛萬分當場下跪。網路上有民眾拍下，疑似殉職消防員 被救出的畫面，讓許多人看了相當不捨。香港宏福苑大火，不只造成居民死傷慘重，第一時間衝進去火場救援的消防也不幸殉職。

抱著鮮花與友人合照的，就是香港大火中，不幸殉職的消防員。何偉豪今年才37歲，26日下午3點多，他是第一批衝到現場的消防員，沒想到在進入地下樓層救火30分鐘後，人就失聯了，一小時後在電梯前空地被尋獲時已昏迷，臉部嚴重燒傷，送醫急救，宣告不治。

何偉豪和交往十多年的女友，預計下個月就要結婚，但是因為出勤卻沒了命，消息一出，他的同袍也在社群平台貼出合照悼念，寫下收工了好好休息，我們永遠不會忘記你，引發許多網友鼻酸，紛紛留言向救火英雄致敬。

何偉豪當消防長達9年時間，在當消防前，是警務人員，擔任機場特警，他的殉職也引起許多同袍悼念，消防處網站也轉黑白致哀。

香港消防處助理救護總長林卓豪：「消防處有8位消防人員受傷，他們全部現在情況穩定，很不幸有一名消防人員於救援期間英勇殉職。」

何偉豪過去曾經在IG貼出值勤後受傷的畫面，還有與女友滿滿的愛情故事，卻因為這場意外，就此天人永隔。

