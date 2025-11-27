火瀑布連燒七棟 強風煙囪效應奪命元凶4／妻子獨困23樓家中 與夫保持通話退回家中幸獲救

有妻子發生火警時獨自在家，丈夫與她通話，遠端幫助妻子脫困。（AI生成式示意畫面）

香港宏福苑這場嚴重大火，看起來彷彿人間煉獄的景象，看起來彷彿人間煉獄，住在其中一棟樓 宏昌閣23樓的李先生，昨天下午2點多火警發生時並不在家，家中的太太發現火燒起來，立刻先傳訊息告知丈夫，並試圖逃生，無奈火實在燒得太大，她只好先退回家中等待救援，但昨天，也有一名丈夫遠端救援，幫助妻子脫困。

宏昌閣住戶李先生：「暫時斷了聯絡，一開始叫她走，她走了出去，但樓梯都起了濃煙走不了，一片漆黑看不到。」差一點就要失去太太，因為發生大火當時只有妻子一個人在家。

宏昌閣住戶李先生：「（那你有教做什麼嗎？）用濕毛巾捂住嘴巴，盡量遠離火勢，看到窗邊有火就不要走近。」

26日下午2點多，宏福苑起火當下，住在23樓的李太太發現起火後，立刻打電話先生說，原本試圖自行逃生，但因為濃煙及高溫受阻，只好退回家中等待救援，李太太一手拿著手機和先生通話，另一手拿著濕毛巾掩住口鼻，幸好最後成功獲救。

宏昌閣住戶李先生：「3點多的時候看微信，看到太太通知宏昌閣家裡起火，試過想逃但逃不了，所以就回去單位裡面，（太太）一路跟我電話聯絡。」

李先生相當心急，和太太隨時保持通話，確認人還醒著，並且給予指示自救，好在最後終於等到消防到來，人平安、脫困，太太後續也被送往醫院觀察，歷經生死關頭之後，夫妻在醫院團圓。

