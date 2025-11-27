火瀑布連燒七棟 強風煙囪效應奪命元凶5／Stray Kids、IVE陸續飛抵香港 MAMA遇大火急改流程

IVE前往香港，準備參加明日的MAMA頒獎典禮。（翻攝自IVE IG）

香港大埔宏福苑大火釀成嚴重死傷，南韓頒獎典禮MAMA，預計明天要在香港啟德體育園主場館登場，今天早上，也有不少表演嘉賓飛到香港了， 根據韓國媒體報導，MAMA現在主辦單位

已在香港，召開多場緊急會議，最終決定：典禮就照原訂日期舉行，但氣氛將改為莊重、肅穆，並且取消煙火爆破秀。

南韓人氣男女團Stray Kids、IVE 27號上午現身仁川機場，準備飛往香港，參加MAMA頒獎典禮。香港大埔宏福苑大火距離主辦場地香港啟德體育館，大約只有20公里，許多網友都關心典禮會不會取消。

根據韓媒報導，MAMA製作組已在香港召開多場緊急會議，最終決定不取消，按原訂日期照常舉行，但將全面調低典禮基調，轉為莊重氛圍。平面媒體報導，原先敲定將出席MAMA頒獎典禮的楊紫瓊、周潤發等藝人，幾乎確定無法 如期出席。

典禮的整體演出設計也因考量輿論風向，勢必得大幅調整，就連煙火爆破環節直接喊卡，將以撫慰及悼念受害者，修改腳本方向。

香港奪命大火震驚演藝圈，藝人容祖兒原定出席電影《動物方城市2》首映活動，也宣布延期；女星余詩曼原先計畫現身耶誕點燈活動，她曬出黑底文，確認臨時喊卡。

歌神許冠傑，身為香港大埔居民，PO出手寫信，寫下作為大埔街坊，我感同身受，希望各界支持，集中協助消防處救援，天佑香港；香港影帝黃秋生27號凌晨也在臉書發文，為消防人員打氣，並加上15個比讚的表情符號。

香港惡火釀成重災，演藝圈活動先喊停，全力救災。

