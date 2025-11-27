火瀑布連燒七棟 強風煙囪效應奪命元凶6／香港大火死傷慘！ 國際媒體直擊數千住戶無家可歸

香港特首李家超。（路透社）

香港新界住宅區宏福苑這場大火，震驚全球。不少國際媒體，第一時間派採訪團隊到現場連線。新加坡《亞洲新聞台》關心數千災民後續安置；《美聯社》則指出，這座社區，死傷人數，恐怕進一步攀升。 另外，有韓國媒體質疑，香港當局救災不利。

日本TBS記者：「目前仍可以確認有幾棟大樓冒出黑煙。」彭博社記者Minmin Low：「我一到現場最先注意到氣味，濃煙非常刺鼻，觸目驚心大火現場。」香港新界宏福苑，燒出17年來，當地最嚴重火勢，國際媒體第一時間趕赴現場。

廣告 廣告

新加坡亞州電視台製作縮時影片，從冒出黑煙，到數棟建物延燒，一夜的灌救，直到27日下午，仍有零星火苗。新加坡亞洲新聞台記者Deborah Wong：「這裡的住戶多為年滿65歲以上的長者。」美聯社等多家外媒指出，3成以上居民是高齡人口，一共超過4500名居民等因素，要確定死傷人數，恐怕非常困難，大量住戶失蹤。

失蹤者家屬：「我當然擔心，甚至還哭了，她(姊姊)年紀很大，79歲了，我今年78歲，姊夫已經80多歲。」

新加坡亞洲新聞台記者：「如同在我背後所看到的，這裡是一處臨時庇護中心，志工正在裡面發放食物。」據了解，有災民選擇露宿在街頭，崩潰盯著化為灰燼的家園。

火勢為何誇張蔓延，救災是否及時，也成國際媒體大哉問。韓媒YTN 標題更寫下，當時「正在午睡的住戶恐怕來不及逃生」，聚焦政府是否在救災上出現疏失。

央視主播：「習近平高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況。」香港特首李家超：「我對這起事件高度重視，我已經指示政府各部門及單位，全力開展多方面工作。」

路透社記者拍攝的照片，遲遲等不到妻子消息的男子神情絕望，震撼人心。救援進度各界持續關注，英國外交大臣也發文表達哀痛。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

火瀑布連燒七棟 強風煙囪效應奪命元凶5／Stray Kids、IVE陸續飛抵香港 MAMA遇大火急改流程

火瀑布連燒七棟 強風煙囪效應奪命元凶4／妻子獨困23樓家中 與夫保持通話退回家中幸獲救

火瀑布連燒七棟 強風煙囪效應奪命元凶1／棚架工人吸菸釀禍？ 香港消防處揪「2不尋常」