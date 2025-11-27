火瀑布連燒七棟 強風煙囪效應奪命元凶7／高樓大火難滅！ 8年前倫敦24樓大火「燒2天」釀72死

香港大樓火警釀至少55人死亡。（路透社）

香港昨天爆發極其嚴重的大樓火警，燒了七棟樓，奪走至少55條人命。這令人想起8年前，英國倫敦的「格蘭菲塔」24層樓大火，當時燒了整整2天才撲滅，造成英國史上最多的72人死亡；另外，今年1月，新北市新莊，一棟興建中的17樓預售屋也發生大火，就連出動最高的雲梯車，也難以控制火勢，因煙囪效應竄燒迅速，加上雲梯車高度不夠，消防員只能從外面先滅火才能入內搜救，也凸險高樓大火的救援困難。

英國倫敦8年前曾發生一場高樓大火，格蘭菲塔集合住宅，樓高24層，因外牆拉皮整修，使用大量易燃的鋁板包覆，結果電線走火，導致火勢快速擴散，當時消防隊員，整整花了兩天半，才把火勢撲滅，但造成英國史上最多的72人死亡，引發全球關注。

今年1月在新北市新莊，一棟興建中的17樓預售屋，也發生暗夜大火。火勢竄燒猛烈，就算出動國內最高的雲梯車，也無法在一時半刻控制火勢。還好尚未完工沒住人，才沒釀成死傷，但也凸顯了高樓大火的救援難度。

消防人員黃姓隊員：「主要是煙囪效應的關係，它如果梯間那些安全閘門都沒有關上的話，濃煙往上上升速度會非常快。」因為高樓大火，竄燒速度特別快，第一時間難以入內，只能先從外面灑水降溫，消防員才能入內，撲滅殘火、逐層搜索，但也已經耗費大量時間，因此非常仰賴大樓本身的消防系統。

消防人員黃姓隊員：「11樓以上的樓層，它會需要灑水系統，目前最高雲梯車好像頂多也只會到大概20層樓，而且這麼高的雲梯車，不是每個縣市都有。」

高樓層通常住戶人數多，避難通道只能靠逃生梯。遇到大火濃煙的煙囪效應，第一時間難以全數脫困，加上雲梯車高度不夠、數量不多，讓打火戰術受限。這場香港恐怖火警，也在國內掀起高樓大火難以救援的討論話題。

