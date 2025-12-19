近期香港宏福苑社區的大樓突然起火，火勢連棟延燒，不少住戶被迫受困家中、躲在門後等待救援。現場火勢猛烈，但也讓許多人開始關注一件經常被忽略的事——身處火場到底該如何自救？該不該開窗？關門真的有那麼重要嗎？

火災逃生往上跑、關門躲浴室是對的嗎？保命必看火災逃生迷思破解

這次事件中，有住戶第一時間反應迅速，先衝到大門把門關緊，並用濕毛巾塞住門縫，成功阻隔了外頭的濃煙，也爭取到等待消防救援的時間。消防隊也再次提醒：關門真的是火災自救的第一步，而且比想像中更有效。

為什麼「關門」可以救命？

在火場裡，門就像一道「生命屏障」。消防人員指出，關起門後至少能阻20–30分鐘的濃煙和高溫，這對受困的人來說非常重要。

煙熱進不來，房間就能維持更低溫、氧氣不會被搶光，生存空間就能拖更久。反過來說，如果門沒關好，濃煙很快就會從門縫跑進來，能見度瞬間變零、甚至吸入一兩口就可能暈眩失去意識。

曾經在火場受困的網友分享：「我一開門就被煙嗆到，馬上又關回去。真的是差一點就慘了。」消防隊也強調，火場最危險的不是火，是煙。九成以上的火場死亡都是因為吸入濃煙。

身處火場究竟可不可以開窗？

火災來臨如何自救！消防員親授逃生關鍵一招：先關門再求生（圖：Getty Creative）

這次事件也讓不少人討論「如果門沒關，那我開窗是不是可以把煙排出去？」

答案是—不能！因為很危險！

消防員說明：如果門沒關就把窗戶打開，室內外會產生壓力差，結果反而會讓樓道的濃煙更快速、整股湧進家裡，變成「吸煙機」模式。也就是說「門沒關就開窗 = 把濃煙往自己家裡吸」

正確原則很簡單「先關門，再開窗排煙」

一開門發現外面濃煙竄入房間後應第一時間把門關起來讓房間變成封閉空間，這時候再稍微開一點窗，讓房內的煙順利排出，你才能保持清醒、向外求救、延長等待時間。

如果外面的煙很濃、窗外已經是黑壓壓一片，那就不要開窗，避免讓濃煙倒灌進來。保持密閉的房間，反而更安全。

頂樓加蓋鐵皮屋更是火場未爆彈

消防員另外補充到為何沒有開窗的「頂樓加蓋儲藏空間」很危險，因為垂直通道比水平通道更容易讓煙往上竄。火場的狀況就是：煙永遠往上跑，跑得比你想像中快得多。樓梯間、電梯井、管道間，都是煙的高速公路。當煙不斷往上累積，處於最頂層的人，情況自然最危急。如果剛好頂樓還「加蓋鐵皮屋」，那就更糟。原因是：

1. 鐵皮沒有防火材質，遇熱超容易導熱變高溫

2. 空氣流通常不好，煙更容易被困住

3. 倉儲空間雜物多，易燃物容易因此起火，讓情況惡化。

很多消防員分享過，頂樓加蓋是火場裡最不想遇到的位置，因為濃煙像被蓋住的鍋子裡的煙，會持續累積不散，受困者幾乎沒有逃生空間。

遇火災真的被困住時，該如何自保？

結合這次事件，消防隊給出幾個最重要又容易做到的自保方法：

1. 第一秒就關門，把門縫塞住（濕毛巾、衣服都可）

2. 要開窗一定要在「門已關緊」的前提下進行

3. 如果窗外濃煙太厚，不要開窗，維持密閉反而較安全

4. 盡量保持低姿勢、用濕布嗚住口鼻、接近地面處呼吸

5. 用手電筒或手機亮光示意位置，等待消防員救援

這次香港大樓火災縱然驚險，但也再一次提醒我們：很多時候，保命不是靠複雜技巧，而是靠最簡單的動作——關門、封縫、等待救援。火一旦燒起來，人是絕對跑不過煙，但我們可以用正確方式跟煙「爭時間」。只要多記住這些小細節，遇到意外時，就能更冷靜、更安全地保護自己與家人。