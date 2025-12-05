火災偵查新戰力 打造最強AI消防機器人深入火場

面對高溫濃煙與未知風險，消防員每一步都是生死抉擇。美國與香港的大學程團隊，利用AI與機器人技術重新定義救援模式。能在六百度高溫下運作的機器人，能深入火場蒐集關鍵數據；空中AI無人機則在山林上空即時偵測野火。科技正成為打火英雄的新戰力，為未來救災爭取更多黃金時間。

面對瞬息萬變的火場，濃煙、爆炸與高溫常在一瞬間改變現場情勢。過去消防人員只能依靠經驗闖入火海，如今德州一群大學生正嘗試用科技打造更安全的救災環境，希望成為打火英雄的強力後盾。機器人新創公司執行長塔庫爾表示：「我們要讓機器人進入火場並回傳關鍵資訊，包括火點位置、內部溫度、煙霧狀況以及毒性物質，再將所有資料交給消防員判斷。」

被視為救災新希望的消防機器人 Firebot，正在改寫火場的工作方式。機器人能承受攝氏六百多度高溫，並在十五分鐘內持續運作，協助消防人員在入場前掌握即時狀況。塔庫爾指出：「當火場煙霧過大時，Firebot還能透過熱成像相機進行搜尋。初步搜救往往處於最危險的階段，這台機器能減少人員暴露，提高速度與效率。」

Firebot外觀宛如小型坦克，外殼採用特殊合金打造，內部更設有冷卻與防爆系統，使它能在強烈高溫與不穩定環境中穩定工作。塔庫爾說：「外層使用不鏽鋼、鎢、鈦與英高鎳合金等材料，內部則配置多項技術，讓機器人在高溫下保持冷卻，同時具備防爆能力，可以進入高度易燃區而不引發風險。」

Firebot至今已進化到第四代，不少專家期待它能在危險物質事件中發揮更大效益。圓石消防局局長葛雷瑟表示：「機器人在化學物洩漏事件中特別有價值。以往救援人員必須整備團隊並穿戴防護衣，才能進入不明化學物的環境。機器人能立即部署，尤其搭配氣體監測設備時，更能迅速掌握現場。」

與此同時，香港的團隊也正以另一種方式挑戰野火偵測。新創公司採用 AI 與無人機，打造能在山林上空持續監控的早期預警系統。執行長陳詠禧說：「無人機會在四十到四十五公尺的高度飛行以避開樹木，左側畫面顯示紅外線感測器啟動，右側則是視覺相機回傳的影像。透過AI分析，無人機能在第一時間捕捉火源異常。陳詠禧指出：「系統會偵測溫度異常與可疑熱點，伺服器即時分析並發出警報，就是透過多重指標找出潛在火災。」

技術長李卓霖也強調反應速度的重要性：「與過去離線處理不同，現在所有分析都是即時進行，對搜救與火災偵測非常關鍵。反應越快，就越可能挽救更多生命。」

從美國到香港，科技企業正用創意與工程能力重塑救援模式。當下一場大火來臨，也許率先衝入火場的，不再是消防員，而是由程式與金屬構成的科技化身，為真正的英雄開出更安全的救援道路。

