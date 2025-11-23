火災廢棄物惡臭飄7個月！家樂福遭罰327萬…打官司竟大逆轉 北高行認「這原因」免罰

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

家樂福楊梅物流中心火災後遺留大量廢棄物，長期散發惡臭一度遭桃園市政府依空污法重罰327萬元。但台北高等行政法院近日判決指出，火災並非《空污法》規範的污染源，廢棄物造成的異味也不是業者主動「置放污染物」所致，因此裁罰基礎不成立，家樂福免罰，全案仍可上訴。

家樂福楊梅物流中心火災後遺留大量廢棄物。（圖／家樂福Carrefour 臉書粉專）

這起火災發生於2022年3月14日，物流中心廠房付之一炬，燒損面積約1萬2000平方公尺，損失高達數十億元。起火原因被查出為臨時工抽菸未熄滅菸蒂。火災後約1.7萬噸廢棄物留在現場超過7個月，期間桃園市府共進行36次稽查、受理26件民眾陳情，指周邊出現惡臭、蚊蠅孳生。

廣告 廣告

桃園市府認定家樂福未採取異味防制措施，讓腐敗氣味持續逸散，影響空氣品質並引發民眾恐慌，因此依《空污法》32條裁罰327萬元，並要求環境講習4小時。家樂福不服，提起行政訴訟，要求撤銷原處分。

法院審理後指出，《空污法》主要針對固定污染源、移動污染源與特定污染行為，火災事故本身不屬於其中任何一項；環保署也曾明確表示「火災事件的發生源並非空污法規範的污染源」。

合議庭認為，本案惡臭是火災形成的廢棄物自然腐敗所致，而非家樂福另行置放異味物質，因此桃園市府以《空污法》開罰明顯違法，判決撤銷原處分，環境講習4小時也被認定違法，全案仍可上訴。

更多FTNN新聞網報導

台南後壁碾米工廠突發火警！1人受困驚險獲救 燃燒面積約25平方公尺

台中租客疑懷恨縱火「釀2死悲劇」！ 母親搶救多時仍宣告不治

台中烏日驚傳奪命火災！疑租屋糾紛遭前房客縱火已落網 17歲少女搶救不治

